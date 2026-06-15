Papa León XIV agradece a España por su acogida tras histórica visita

El papa León XIV expresó su agradecimiento al pueblo español, a los obispos y a las comunidades que visitó durante su reciente viaje, destacando el civismo y la devoción mostrados. La visita, la primera a España en casi 15 años, estuvo marcada por el gesto del rey Felipe VI, quien detectó una avería en el avión papal y facilitó su regreso a Roma.

El papa León XIV hizo público este domingo, 14 de junio, un mensaje de agradecimiento dirigido al pueblo español tras concluir su histórica visita al país, la primera que realiza un pontífice en casi quince años.

En sus palabras, compartidas a través de sus redes sociales tras el rezo del Ángelus en el Vaticano, el Santo Padre destacó el calor y entusiasmo con que fue recibido, mencionando especialmente el trato recibido de Su Majestad el Rey, Felipe VI.

"Agradezco al pueblo español. Mi agradecimiento afectuoso va igualmente a los obispos, a las comunidades que he visitado y a toda la Iglesia que está en España", expresó León XIV, whose nombre secular es Robert Prevost, subrayando la impresión positiva que le dejaron los valores arraigados en las tradiciones españolas, así como el civismo, la devoción y la cultura manifestados durante su recorrido.

La visita pastoral, que se extendió desde el 6 hasta el 12 de junio, incluyó paradas en Madrid, donde presidió una misa multitudinaria, y en la archidiócesis de Barcelona, con una visita a la Sagrada Família. En todos los actos, el Papa fue recibido con gran aclamación, como ocurrió en el estadio de Gran Canaria, donde 40.000 personas le tributaron una emotiva ovación.

El monarca Felipe VI y la reina Letizia acompañaron al pontífice en varios de sus desplazamientos, demostrando una atención constante que culminó con un gesto que definió la recta final del viaje: el descubrimiento de una anomalía técnica en el avión que debía trasladar de regreso a Roma al Papa. El incidente ocurrió en el aeropuerto de Los Rodeos, en Tenerife Norte, punto de embarque del vuelo chárter de Iberia que trasladaría a León XIV de vuelta al Vaticano después de su recorrido por las islas.

Según relató el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, el rey Felipe VI advirtió que uno de los motores del Airbus A320 no se había encendido durante las operaciones de rodaje. Esta observación evitó que la aeronave despegara en condiciones inseguras y forzó la cancelación del vuelo, con el consiguiente retraso de varias horas.

Ante la situación, la Casa Real puso a disposición del séquito papal el avión oficial del Ejército del Aire y del Espacio, un Falcon 900 del Ala 45, que finalmente condujo al Papa de regreso a Roma, donde aterrizó pasadas las 23:00 del viernes 12 de junio. Durante el vuelo, el Papa agradeció a la tripulación militar su rápida respuesta y profesionalismo, dirigiéndoles unas palabras de reconocimiento que fueron luego difundidas por el propio Ejército del Aire.

"Las palabras de Su Santidad el papa León XIV a la tripulación del Falcon del Ala 45 son un reconocimiento a la profesionalidad, dedicación y vocación de servicio de quienes trabajan cada día por España", señaló la institución en un comunicado. Este episodio, lejos de ser una anécdota menor, ha sido interpretado por medios españoles e internacionales como una muestra más del cuidado excepcional que el Reino ha prodigado al jefe de la Iglesia Católica, consolidando esta visita como un hito en las relaciones entre la Corona y el Vaticano, y también como el primer viaje europeo del Papa Robert Prevost desde su elección en 2025





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