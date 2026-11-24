El diario íntimo del Papa Francisco, publicado por Debate, detalla sus batallas espirituales contra el diablo y la vergüenza por los abusos. Un testimonio inédito de su fe.

El libro publicado por la editorial Debate ofrece acceso exclusivo a notas privadas escritas por Jorge Mario Bergoglio entre 1992 y 2024. En este documento inédito, el Papa Francisco describe visiones intensas donde percibe la entrada del infierno y escucha el ronquido del diablo durante sus luchas espirituales. Estas revelaciones muestran una capa íntima de su personalidad marcada por la humildad y el reconocimiento de su condición de pecador.

Visiones del Infierno y Tentaciones Espirituales

En una entrada fechada el 7 de junio de 2018, Francisco escribe que anoche vio la entrada del infierno. Describe cómo la seducción pagana con todas sus fuerzas lo asaltó antes de dormir y lo aterrorizó al asomarse a mirar un poco. Agarró el Rosario como arma y agradece al Señor esta ayuda para resistir la tentación.

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El Pontífice añade que al infierno se resbala como lo más natural. Reconoce que no es la primera vez en su vida que tiene esta experiencia, pero esta vez fue con una intensidad devoradora. Considera peligroso acercarse a la puerta del infierno pues las llamas pueden salir y quemar al que se acerque.

La seducción pagana es fuerte pero cerrada en sí misma. Francisco nota que no tiene futuro y en ella no cabe la esperanza. El fulgor se ennegrece y no importa otra cosa más que la presencia de esa oscuridad espiritual que intenta alejarlo de la luz divina.

Otro detalle impactante aparece el 24 de enero de 2021 cuando resume con terror que estas visiones terribles no eran situaciones comprometidas ni tentaciones. Eran una presencia fascinante que invitaba a la curiosidad morbosa. No puede olvidar el ronquido potente de su voz que resonaba en su conciencia.

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Conexión con los Escándalos de Abusos Sexuales

El cardenal Víctor Manuel Fernández, prefecto del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, aporta contexto a estos apuntes. Relaciona algunas de estas visiones con la vergüenza y el dolor causados por los abusos a menores en la Iglesia. Este conflicto espiritual se intensificó especialmente tras el viaje a Chile en enero de 2018.

Fue entonces cuando se hizo cargo de la magnitud de esta tragedia institucional. Francisco reconoce el 21 de julio de 2018 qué vergüenza y qué mal le hace a la Iglesia esta situación. El dolor por el sufrimiento de las víctimas se convierte en una fuente de tentación y angustia espiritual profunda.

El 6 de agosto de 2018 escribe sobre otra aparición de la puerta del infierno. Ora para que en medio de tantos escándalos surja la santidad y la conversión verdadera. Esta lucha interior refleja el peso de la gestión pastoral frente a la crisis institucional que afectaba la credibilidad de la jerarquía católica.

La Tentación de la Autosuficiencia y el Poder

No todas las visiones tienen el mismo significado negativo. El Papa Francisco escribe el 25 de noviembre de 2018 que esta actitud de autosuficiencia y de resuélvelo todo lo dejó a las puertas del infierno. No puede olvidar el día que vio cómo la arrogancia espiritual lo amenazaba.

La tentación era no saber decir que no. Sentía la necesidad de asumir los asuntos y problemas como si fuera omnipotente. Esta presión era especialmente intensa cuando se lo solicitaban desde Argentina. La falta de límites personales lo ponía en riesgo de alejarse de la humildad requerida por su cargo.

En 2022, consciente de la fascinación que creaba su propia figura, confiesa su miedo a usar a las personas como muñequitos. Se compara con un titiritero que las maneja según su conveniencia. Este autorreconocimiento muestra una lucha constante contra la soberbia y el abuso de poder.

Reflexiones del Cardenal Fernández sobre la Vida Interior

El cardenal Fernández ha revisado las decisiones que el Papa tomó en ese periodo. Identifica los casos a los que se refiere y concluye que se trata de una cuestión más interior que exterior. La lucha no estaba en los hechos visibles, sino en las motivaciones ocultas del corazón.

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El Papa se refería a cierta falta de bondad que percibía en sus propias motivaciones y búsquedas. Aunque se tradujeran exteriormente en hechos mínimos, él era consciente de sus fragilidades e inclinaciones. Luchaba activamente contra ellas buscando la pureza de intención en cada acto pastoral.

Bergoglio narra también un enigmático sueño de enero de 2017. En el sueño se vio a sí mismo preparando el equipaje y presentó que debía irse. No precisa si se refiere a una renuncia papal o a su muerte, lo que genera múltiples interpretaciones sobre su legado.

Entonces, un conocido le pregunta en sueños a qué estaba esperando. Bergoglio escribe que cree que es una tentación. Este episodio refleja la incertidumbre y la vigilancia constante que caracterizan su vida espiritual y su gestión de la Curia Romana.

Experiencias de Bondad y Confianza en el Señor

Para dar el justo peso a esos episodios oscuros, Fernández subraya que en la vida y espiritualidad del Papa Francisco tuvieron mucho más espacio otras experiencias de bondad. Estas vivencias estimulaban su confianza en medio de las pruebas más difíciles que debía afrontar.

Tras la misa de fin de año en 1994 anota refiriéndose a una imagen de la Virgen. Describe que en su cara vio una fugaz sonrisa que le dio paz. En la capilla, hablando con el Señor, le dijo que se había escapado de su presencia por la dispersión y sintió su aprobación.

Se sonrió, escribe el Pontífice en enero de 1999 al recordar ese momento de gracia. También durante su Pontificado experimenta algo parecido. La conexión con lo divino se mantiene viva como antídoto contra el desespero y la tentación satánica.

El 17 de mayo de 2019 escribe que sintió la presencia del Señor a su lado. Esta presencia le dio seguridad y fuerza para luchar contra las dificultades diarias. El diario íntimo revela un hombre en constante búsqueda de Dios y en resistencia contra el mal.