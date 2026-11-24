El libro Diario privado del papa Francisco, editado por Victor Fernandez, revela tres encuentros con el diablo y su arrepentimiento por Chile tras su muerte en 2025.

El difunto Papa Francisco, quien dirigió la Iglesia católica hasta su fallecimiento en el año 2025, ha dejado un testimonio íntimo y profundo en su diario personal. En nuevos extractos de su libro Diario privado del papa Francisco, publicado el martes, el pontífice afirma haber tenido tres visiones distintas del diablo a lo largo de su vida. Estas revelaciones ofrecen una mirada sin precedentes a las luchas espirituales y los momentos de tentación que enfrentó el líder religioso durante su ministerio.

Detalle de las Tres Visiones Sobrenaturales

Una entrada fechada en el año 2021 enumera con precisión los tres encuentros que Francisco tuvo con la entidad demoníaca. El primer avistamiento ocurrió desde un automóvil, una experiencia que el Papa describió con detalle en sus notas. En el segundo caso, Francisco relata haber visto al diablo en el coro durante la celebración de una misa, un evento que marcó profundamente su espiritualidad en ese momento.

Also read Papa Francisco revela visiones del infierno en diario privado

La tercera visión tuvo lugar durante una reunión con funcionarios del Vaticano, donde Francisco recordó el potente tono ronco de la voz de la entidad. Escribió que el diablo lo miró con ojos llameantes que parecían destellos de fuego. Esta descripción visual se asocia específicamente con su segunda visión, la cual ocurrió dentro de una capilla carmelita mientras él ejercía como arzobispo de Buenos Aires.

Francisco también mencionó que la presencia del diablo se interpuso en sus viajes pastorales. Esto incluyó su visita a Chile, que tuvo lugar en medio de un grave escándalo de abusos sexuales por parte del clero. Además, experimentó una presencia similar en una reunión que sostuvo pocos días después de regresar a Roma, donde afirmó oír una voz triunfante que parecía poseerlo todo.

Advertisement

Pedro Fernández Edita el Diario y Revelaciones de Arrepentimiento

El cardenal Pedro Fernández, prefecto del Dicasterio para la Doctrina de la Fe del Vaticano y amigo cercano de Francisco, fue el editor encargado de estos diarios. Estas son las primeras escrituras de esta naturaleza publicadas por un papa desde la década de 1960. La selección y publicación de estos extractos por parte de Pedro Fernández añade una capa de autoridad y contexto teológico a las confesiones privadas del difunto pontífice.

En el libro, Francisco también expresa su profundo arrepentimiento por su visita a Chile en el año 2018. Durante aquel viaje, fue duramente criticado por defender a un obispo acusado de encubrir abusos sexuales cometidos por un sacerdote. Esta decisión inicial le costó mucha aceptación a la comunidad religiosa y generó un conflicto significativo dentro de la jerarquía eclesiástica local.

Posteriormente, Francisco pidió disculpas y convocó a todos los obispos del país a Roma. Allí, todos los prelados presentaron su renuncia, marcando un punto de inflexión en la respuesta de la Santa Sede ante la crisis de abusos en la región. Francisco escribió que no pensó que la situación fuera tan grave inicialmente, lo que refleja su proceso de aprendizaje y adaptación a las responsabilidades globales de su cargo.

Impacto en la Iglesia y Legado del Pontificado

Estas revelaciones tienen un impacto significativo en la comprensión del legado de Francisco. Su declaración de que el Señor le dio la oportunidad de liberarse de estos encuentros espirituales oscuros resuena con su mensaje de esperanza y redención. La publicación de estas páginas íntimas permite a los fieles y al público en general comprender mejor las dimensiones humanas y espirituales de su liderazgo.

Advertisement

Además de las visiones demoníacas, Francisco reveló que en junio de 2018, mientras se preparaba para irse a dormir, vio las puertas del infierno. Advierte que es peligroso acercarse a ellas porque pueden surgir llamas que queman. Esta metáfora visual refuerza la seriedad con la que abordó la lucha espiritual durante su pontificado.

La muerte de Francisco en el año 2025 cierra una era histórica para la Iglesia católica. Sus palabras sobre el narcotráfico, que consideraba invencible en la práctica para quienes gobiernan, y su defensa de la paz en Colombia, también están presentes en sus reflexiones. Estos diarios sirven como un testimonio final de su visión del mundo y su compromiso con la justicia social y la espiritualidad.