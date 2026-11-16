Paolo Prinari reemplaza a Fidel Jiménez en la dirección de Skoda España

Paolo Prinari asume la dirección general de Skoda España el 1 de enero, sustituyendo a Fidel Jiménez de Parga. Borja Barenys toma el relevo en Audi para continuar el crecimiento del Grupo.

El Grupo Volkswagen Group España Distribución ha confirmado un cambio relevante en su estructura de liderazgo directivo con la salida de Fidel Jiménez de Parga como director general de Skoda España. Su sustitución está a cargo de Paolo Prinari, quien actualmente ocupa el cargo de director de ventas de Audi en España. Esta transición se efectuará de manera oficial el 1 de enero, marcando el inicio de una nueva etapa estratégica para las marcas del conglomerado alemán en el territorio español.

Detalles de la Nueva Dirección de Skoda

Paolo Prinari asumirá el cargo de director general de Skoda España y también formará parte del Comité Ejecutivo de Volkswagen Group España Distribución a partir del primero de enero. La compañía describe esta nueva etapa como un momento de éxito sostenido, caracterizado por una ofensiva de producto agresiva, una transformación acelerada hacia la electrificación de la flota y un compromiso firme con la fabricación de vehículos en España. Prinari llega con el respaldo de una sólida trayectoria dentro del ecosistema Volkswagen, lo que se espera facilite una integración fluida y un liderazgo efectivo en la marca checa.

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Trayectoria de Fidel Jiménez de Parga

Fidel Jiménez de Parga, quien deja la dirección general de Skoda España para emprender nuevos retos profesionales, ha dejado una huella significativa en el grupo. Durante sus más de veinte años de trayectoria, desarrollados entre Italia y España, inició su carrera en las áreas de posventa de Seat y Audi en Italia antes de unirse a Volkswagen Group España Distribución en 2010. Desde entonces, ha liderado etapas de máximo éxito para las distintas marcas del holding, demostrando un liderazgo inquebrantable y una visión clara del mercado nacional.

Durante su gestión al frente del área de ventas, Jiménez de Parga contribuyó decisivamente a colocar a Volkswagen en la primera posición del mercado español, una ventaja competitiva que la marca mantuvo de manera consecutiva durante cuatro años, desde 2012 hasta 2015. Posteriormente, al dirigir Volkswagen Vehículos Comerciales, logró duplicar las ventas de la marca en un periodo de cuatro años. Su liderazgo en Skoda España ha sido igualmente transformador, llevando las matriculaciones de la marca desde aproximadamente 20.000 unidades en 2017 hasta superar las 40.000 en 2025, consolidando su presencia en el segmento.

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Cambios en la Dirección de Audi España

En el mismo desplazamiento organizativo que afecta a la dirección de Skoda, se produce una reestructuración en Audi España. Borja Barenys será el nuevo director de ventas de Audi en España, asumiendo las responsabilidades que hasta la fecha desempeñaba Paolo Prinari. Este nombramiento también entrará en vigor el 1 de enero, sincronizado con la toma de posesión de Prinari en Skoda. Barenys cuenta con un historial de desempeño excelente dentro de la compañía, habiendo demostrado un profundo conocimiento del negocio y de la red de concesionarios, combinado con una gran capacidad de gestión y liderazgo en las áreas de posventa y ventas a empresas.

La dirección de Volkswagen Group España Distribución ha expresado su reconocimiento público hacia los directivos que cambian de rol. En el caso de Fidel Jiménez de Parga, se ha agradecido su compromiso y liderazgo, destacando su contribución al crecimiento y la consolidación de Volkswagen, Volkswagen Vehículos Comerciales y Skoda en el país. Se ha subrayado que ha estado presente en algunas de las etapas de mayor éxito de nuestras marcas, dejando un legado imborrable en la compañía. Del mismo modo, se ha valorado la trayectoria de Paolo Prinari durante sus años en Audi, reconociendo su excelente desempeño y su capacidad para combinar el conocimiento técnico con la gestión estratégica.

Estos cambios en la cúpula directiva reflejan la estrategia de movilidad interna del Grupo Volkswagen en España, fomentando la rotación de talento experto entre sus marcas principales para mantener la competitividad. La sincronización de las fechas de inicio, establecida para el 1 de enero, garantiza la continuidad operativa y la estabilidad en la gestión de ventas y dirección general. Con estos nuevos líderes al frente, el grupo mantiene el enfoque en la electrificación y la producción local como pilares fundamentales para el futuro del mercado español.