Paolo Prinari asume la dirección de Skoda en España en 2027

Paolo Prinari reemplaza a Fidel Jiménez de Parga al frente de Skoda en España desde enero de 2027, continuando el crecimiento histórico de la marca.

Paolo Prinari asumirá oficialmente el cargo de Director General de Skoda en España el próximo 1 de enero de 2027. Este nombramiento pone fin a una larga etapa liderada por Fidel Jiménez de Parga, quien abandona Volkswagen Group España Distribución tras 35 años de trayectoria en el grupo automovilístico. Prinari, actual Director de Ventas de Audi en España, llega en un momento clave para la marca checa, que ha duplicado sus matriculaciones en los últimos ocho años.

Estrategia de Crecimiento Sostenido

La principal misión de Prinari consiste en mantener el impulso comercial que ha permitido a la marca superar las 40.000 unidades matriculadas en 2025. Durante los últimos tres ejercicios consecutivos, Skoda ha registrado récords de ventas en el mercado español, consolidando su posición como uno de los pilares comerciales del grupo Volkswagen en el país. La transición de liderazgo busca garantizar la continuidad de esta evolución positiva y aprovechar la momentum actual en un sector en plena transformación digital y eléctrica.

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Trayectoria Profesional de Paolo Prinari

Paolo Prinari cuenta con 20 años de experiencia dentro del Grupo Volkswagen, habiendo desarrollado su carrera profesional en Italia y España. De nacionalidad italiana e ingeniero industrial, inició su trayectoria en funciones del área de Posventa de Seat y Audi en Italia antes de incorporarse a Volkswagen Group España Distribución en 2010. Tras pasar por las áreas de Posventa y Ventas a Empresas, fue nombrado Director de Ventas de Audi en España en 2018, cargo que ocupa actualmente y que demuestra su capacidad de gestión y liderazgo.

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Legado de Fidel Jiménez de Parga

Fidel Jiménez de Parga deja un legado significativo al frente de la marca checa, transformando sus ventas de aproximadamente 20.000 unidades en 2017 a más de 43.000 en 2025. Su carrera, iniciada hace más de tres décadas en Seat, incluye etapas destacadas como Director General de Volkswagen Vehículos Comerciales en España, donde duplicó las ventas en cuatro años. El presidente de Volkswagen Group España Distribución, Francisco Pérez Botello, ha agradecido su tenacidad y compromiso, destacando que su huella en la compañía es imborrable.

Impacto del Skoda Epiq y Futuro

El nombramiento coincide con el lanzamiento del Skoda Epiq, el primer modelo eléctrico fabricado por la marca en España y parte de la familia de cuatro eléctricos urbanos del grupo. Este vehículo, que supera los 60.000 pedidos en Europa, será clave en la estrategia de electrificación de la firma. Jiménez de Parga aspiraba a situar a Skoda entre las diez marcas más vendidas en España con una cuota del 5%, un objetivo que Prinari deberá mantener mientras la compañía no prevé alcanzar las 50.000 unidades en 2026.