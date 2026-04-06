Paola Marzotto: La Belleza en el Abismo, la Antártida en el Acuario Cívico de Milán

La exposición de Paola Marzotto, tras su exitoso recorrido internacional, llega al Acuario Cívico de Milán, presentando una impactante serie fotográfica sobre la Antártida en peligro. La muestra, titulada 'Antarctica Melting Beauty. Aurora', relata el impacto del cambio climático en el continente helado, combinando la belleza de la aurora austral con la cruda realidad del deshielo.

La exposición , tras su paso por Venecia, Madrid y Buenos Aires, donde cosechó elogios internacionales, llega a un lugar de excepcional relevancia simbólica: el Acuario Cívico de Milán.

Este espacio, dedicado a la vida acuática y a la conexión entre el ser humano y el ecosistema marino, dialoga de manera elocuente con las imágenes de glaciares en proceso de deshielo y océanos australes capturadas por Paola Marzotto durante su travesía a bordo del buque rompehielos ARA Almirante Irízar, de la Armada Argentina. Paola Marzotto, nacida en 1955 y crecida en la Roma de los años 70, hija mayor de Umberto y Marta Marzotto y madre de Beatrice Borromeo, ha desarrollado una trayectoria multifacética que abarca la moda y el periodismo, entre otras disciplinas. La Antártida se convirtió en el epicentro de su trabajo artístico por una sugerencia de su hijo Carlo Borromeo, quien la instó a visitar ese “último paraíso en la Tierra” en 2020. Inicialmente reticente, Marzotto finalmente cedió, impulsada por su espíritu aventurero y el deseo de honrar las expectativas de su hijo. Aunque el viaje se planteó inicialmente como una experiencia personal, la realidad medioambiental antártica la impactó profundamente, transformando su percepción y compromiso con la causa. \El detonante de su toma de conciencia fue una conversación con camareros filipinos en una bahía antártica, quienes le revelaron la alarmante disminución de los icebergs en tan solo dos años. Aunque en ese momento la magnitud del problema no fue totalmente comprendida, una conferencia posterior con la astronauta Kathy Sullivan, quien más tarde se convertiría en administradora de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA), expuso la urgencia del cambio climático. A su regreso a Punta del Este, su lugar de residencia, la artista experimentó una profunda reflexión sobre el estado moribundo del “último paraíso” y la inminente amenaza a la vida en el planeta. La comparación de fotografías de expediciones de National Geographic Explorer, que antaño rompían el hielo, con la ausencia de hielo en 2020 evidenció la gravedad de la situación. La constatación de que las colonias de pingüinos y las ballenas tenían sus días contados, así como la premonición de un futuro incierto para la humanidad, generaron una transformación en su visión. La pandemia del Covid-19, que coincidió con esta crisis existencial, consolidó su compromiso con la causa medioambiental. La experiencia personal de Marzotto, marcada por la fractura de una pierna y un periodo de complicaciones médicas, intensificó su búsqueda de sentido y la necesidad de actuar. \En este contexto, fundó el grupo Eye-VGallery, un colectivo de artistas comprometidos con la defensa del medio ambiente, quienes, con sus distintas perspectivas, han aportado una visión particular sobre la relación entre el hombre y la naturaleza. La exposición, en el Acuario Cívico de Milán, presenta una selección de fotografías de la serie ‘Antarctica Melting Beauty. Aurora’, fruto de su obsesión por documentar la fragilidad de la Antártida y la invasión humana. Tras ser invitada a exhibir sus primeras imágenes en el marco del pabellón de Italia de la Bienal de Arquitectura de Venecia en 2021, Marzotto se propuso regresar a la Antártida, logrando su objetivo en marzo/abril de 2023, gracias al apoyo del comandante del rompehielos ARA Almirante Irízar, Carlos Recio. Durante tres semanas, Marzotto documentó el paisaje en constante transformación, capturando la belleza efímera de la aurora austral y la dramática desaparición del hielo. La exposición en Milán, que representa la primera etapa de un proyecto artístico más amplio, presenta una narrativa visual del paso de un día en la Antártida, desde el amanecer hasta la noche, y busca concientizar al público sobre la urgencia de proteger este ecosistema único





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