Panorama desde el puente: Un espejo de la inmigración en el Nueva York de los 50 con rabiosa actualidad

El clásico de Arthur Miller vuelve a escena en Madrid, dirigido por Javier Molina, para explorar las tensiones, sueños y tragedias de la comunidad inmigrante en el Nueva York de los años 50, una temática que conserva una sorprendente vigencia en el contexto europeo actual.

Siete décadas después de su creación, la obra maestra de Arthur Miller , Panorama desde el puente, resuena con una fuerza inusitada al abordar las complejidades de la inmigración y las dinámicas sociales en los barrios portuarios de Nueva York . La ambientación se sitúa en Red Hook, una zona emblemática que mira hacia la bahía y el mar, un crisol de culturas y un punto de llegada para personas de todo el mundo.

El letrado Alfieri, interpretado por Francesc Galcerán, nos introduce en esta realidad con una descripción que contrasta el pasado turbulento con un presente, al menos superficialmente, más apaciguado: Hoy somos bastante civilizados, nos sentimos bastante americanos. Nos conformamos con la mitad, y eso a mí me gusta. Ya no tengo ninguna pistola en mi despacho. Y mi trabajo de abogado no tiene nada de romántico. Fue precisamente a esta misma Nueva York, ciudad que hoy, como ayer, sigue persiguiendo a los migrantes indocumentados, donde Javier Molina, director de escena de origen puertorriqueño, llegó siendo un niño. Para Molina, cuya vida siempre ha estado marcada por la dificultad, la situación actual es particularmente preocupante: Uno llega aquí detrás del sueño americano, de una vida mejor para su familia, con la idea de que sus hijos logren hacer lo que ellos no pudieron y se encuentra con que la gente no lo quiere. Eso no significa que el sueño no ocurra, pero no va a ser sencillo. Como director artístico del Actors Studio, institución por la que han pasado leyendas como Marilyn Monroe, Paul Newman y James Dean, Molina se encuentra en España al frente de un nuevo montaje de esta emblemática obra de Miller, un texto que le toca profundamente por su propia experiencia. La trama gira en torno a Eddie Carbone (José Luis García-Pérez), un estibador que convive con su esposa Beatrice (María Adánez) y la sobrina de esta, Catherine (Ana Garcés). La llegada de dos inmigrantes ilegales, Marco y Rodolfo, parientes lejanos de Beatrice, desata una profunda tensión familiar. Eduardo Galán, responsable de la adaptación, describe la obra como una tragedia amorosa y familiar, fiel al estilo de Miller, donde los personajes se ven envueltos en conflictos incontrolables: Estamos ante una tragedia amorosa y familiar, al más puro estilo de Miller, ya que vemos un gran conflicto en los personajes, que no pueden controlar su destino. Es interesante ver cómo el autor, al que siempre le preocupan los problemas humanos, explora la curiosa relación de Eddie con su sobrina no carnal. Molina profundiza en la complejidad de Eddie, describiéndolo no como una mala persona, sino como alguien que ama profundamente a su familia pero cuyo amor desmedido por su sobrina lo lleva a la asfixia emocional: Es un buen hombre, trabajador, alguien que hace todo por la familia, pero ama tanto a su sobrina que la acaba asfixiando. Ahí es donde uno comete los errores más grandes de la vida y donde comienzan los problemas, cuando uno está muy amarrado a su ego y piensa que sabe lo que es mejor para todos. El director subraya la importancia de que el actor descubra la verdad detrás de cada palabra: Para mí, el trabajo del actor es descubrir por qué lo que está escrito es lo único que puede pasar. Estrenada en enero en el Teatro Calderón de Valladolid, la producción se traslada al Fernán Gómez de Madrid del 16 de abril al 17 de mayo. La escenografía, concebida para recrear el Nueva York de los años 50 con un enfoque realista, se despliega en cuatro espacios: el salón-comedor familiar, una pasarela con escalera de incendios, el despacho del abogado Alfieri (quien actúa como catalizador de la trama y alter ego de Miller) y la calle, utilizando incluso el patio de butacas. Molina, siguiendo el método del Actors Studio, ha guiado al elenco a través de sus propias vivencias: Para mí es un juego encontrar la verdad. Yo le tengo mucho respeto a Arthur Miller y lo que escribió, pero no voy a dejar que el actor lo interprete sin más porque está escrito así. El desafío del artista reside en hacer que cada momento cobre vida desde un lugar auténtico, de tal modo que las palabras escritas se sientan como la única respuesta posible, no por ser de Miller, sino porque han sido descubiertas en la propia existencia, el pensamiento y las experiencias del actor. En esta exploración, Miller retrata con maestría las pulsiones de sus personajes, mientras la precariedad económica y la amenaza de deportación ejercen su peso sobre todos ellos. Galán describe la obra como un espejo claustrofóbico, una pieza realista que apela a la conciencia, desprovista de momentos vacíos y repleta de diálogos confrontacionales, en una versión fiel que ha prescindido de personajes secundarios y alargado monólogos. La obra, que cuenta con una notable presencia latina en Nueva York, donde residen más de dos millones y medio, y en Madrid, con casi trescientos mil, ofrece una lectura universal: Transcurre en Nueva York, pero se puede hacer otra lectura. ¿Y qué pasa en Europa? ¿Qué actitud tenemos los europeos ante los movimientos migratorios? La obra tiene, sorprendentemente, una vigencia y una actualidad muy grandes





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