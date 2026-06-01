Panorama de favoritos y aspirantes en la próxima Copa Mundial de Fútbol

Análisis completo de las selecciones que lideran las apuestas para el próximo Mundial, incluyendo a España, Argentina, Francia, Brasil y Portugal, así como las posibles sorpresas como Marruecos, Croacia e Inglaterra. Recorrido por el momento actual, historia reciente y potencial de cada equipo.

El panorama para la próxima Copa Mundial de Fútbol ofrece un mapa de favoritos claros, pero también lleno de incógnitas y aspirantes que buscan romper los pronósticos .

Las potencias históricas como Brasil, Alemania, Italia, Argentina, Uruguay, Francia, España e Inglaterra aparecen en el centro de la conversación. La principal duda es si esta lista de candidatos se ampliará o si, por el contrario, alguna de estas selecciones tradicionales sumará una nueva estrella a su camiseta.

Junto a ellas, surgen otros combinados que, sin estar en su mejor momento o sin ser consideradas inicialmente entre las grandes, tienen la capacidad de dar la sorpresa y eliminar a algún favorito en alguna ronda. De ese papel se encargarán, por ejemplo, una Noruega liderada por Erling Haaland o un Uruguay que comparte grupo con España. El caso español es emblemático.

Tras tocar el cielo en 2010, los años siguientes estuvieron marcados por la decepción: eliminación en fase de grupos en Brasil 2014, octavos de final en Rusia 2018 y caídas en penales ante Rusia y Marruecos en las dos últimas citas. Ese ciclo ya quedó atrás y la renovada Roja, superando a grandes selecciones y mostrando un fútbol de alto nivel, se ha colado entre las máximas favoritas.

Liderada por la figura emergente de Lamine Yamal y completada con jugadores de gran proyección, España llega con una nómina y un estado de forma que la posicionan de forma excelsa en la previa. La Argentina, campeona del mundo en Qatar 2022 tras una final memorable frente a Francia, también parece destinada a repetir. Dirigida por Lionel Scaloni, la Albiceleste busca la cuarta estrella, que la igualaría con Alemania y la dejaría a solo una de su rival continental, Brasil.

Curiosamente, España, el último campeón continental antes de Argentina, también lo logró en territorio estadounidense, por lo que la albiceleste ya conoce algunas de las sedes. Su fase de clasificación fue casi perfecta, con 12 victorias, 2 empates y 4 derrotas, pero entre los resultados sobresalen el 0-1 en Brasil, que fue la primera derrota de los brasileños como locales en eliminatorias mundialistas, y el histórico 4-1 en el Monumental.

Así, Argentina llega como una de las grandes favoritas y con la posibilidad de hacer historia: ser la primera en ganar dos Mundiales consecutivos desde Brasil en 1994 y 2002. Francia, bajo la conducción de Didier Deschamps, persigue un objetivo colosal: convertirse en la primera nación en alcanzar tres finales seguidas.

Con una columna vertebral sólida, muchos de cuyos futbolistas militan en el PSG, y mezclada con talentos como el Balón de Oro Ousmane Dembélé, el central campeón de Premier League William Saliba y promesas como Doué o Cherki, los galos aparecen nuevamente como candidatos natos. Además, Kylian Mbappé, máximo goleador histórico en Mundiales, buscará batir récords y liderar a su país al tercer título. Brasil, por su parte, es el enigma.

No atraviesa su mejor momento: eliminación en cuartos del último Mundial ante Croacia y en la Copa América 2024 por Uruguay han generado dudas. Sin embargo, en medio del revuelo mediático que rodea a la selección pentacampeona, el talento individual siempre emerge. El nuevo DT, Dorival Júnior, dirigirá por primera vez a un equipo en un gran torneo. Aunque la defensa presenta problemas, subestimar a Brasil sería un error garrafal.

Portugal también tiene su narrativa propia, centrada en la figura de Cristiano Ronaldo, quien parece vivir su última oportunidad mundialista. Su participación en Copas del Mundo no ha correspondido a su leyenda, pero ahora, a sus 41 años y tras ganar la liga saudí, llega con la ambición de dejar una huella final. No estará solo: un plantel repleto de estrellas como João Cancelo, Ruben Dias, Nuno Mendes, Bernardo Silva, Vitinha, Bruno Fernandes, Rafael Leão o João Félix lo acompañará.

Tras llegar a cuartos en la última Eurocopa (caída ante Francia) y ganar la Nations League frente a España, Portugal es un rival temible. Finalmente, entre las selecciones que pueden dar la campanada aparecen varias. Marruecos, la gran revelación de Rusia 2018 (finalista) y Qatar 2022 (semifinalista), donde solo los dos campeones, Francia y Argentina, los vencieron.

Mantienen un equipo muy competitivo y, aunque ya no está el seleccionador Regragui, con estrellas como Achraf Hakimi y Brahim Díaz buscarán repetir hazaña. Inglaterra, con su mezcla de experiencia y juventud, y Croacia, con su espíritu combativo de las últimas ediciones, también son candidatos a ganar partidos clave. En resumen, el Mundial promesa un equilibrio entre las potencias tradicionales que buscan levantar la Copa y ese grupo de valientes que sueñan con inscribir sus nombres en la historia





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