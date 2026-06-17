Panamá debuta en el Mundial 2026 frente a Ghana en un duelo crucial

Panamá se enfrenta a Ghana en su primer partido del Grupo L del Mundial 2026. Los centroamericanos buscan superar su historial en Copas del Mundo, mientras que Ghana cuenta con una generación renovada.

Después de una larga espera, este miércoles llega el debut en el Mundial 2026 de una de las selecciones latinoamericanas que peor la sacó en el sorteo del pasado diciembre.

Panamá quedó en último grupo, el L, junto a Inglaterra, Croacia y Ghana. Precisamente ante el conjunto africano se dará su debut en el torneo. No será una tarea para nada sencilla. Ghana es de las selecciones de África con mayor experiencia en el último tiempo en la Copa del Mundo: de los últimos cinco Mundiales, solo faltó a Rusia 2018.

Por el contrario, esta es apenas la segunda participación de Panamá en la historia de la competición, después de haber disputado justamente la edición de 2018, donde no pasó la fase de grupos. Panamá llega con el rótulo de ser la mejor selección de Centroamérica (es la única en el Mundial 2026), pero no por eso su clasificación fue menos angustiosa, ya que recién selló su boleto en la última fecha, gracias a la derrota de Suriname.

Los panameños no perdieron ninguno de sus seis partidos, pero solo ganaron la mitad, síntoma de un equipo al que le cuesta mucho marcar goles y que se siente cómodo cuando debe replegarse. No por nada sus principales figuras están en la última línea: el central José Córdoba, jugador del Norwich City de Inglaterra, y el lateral derecho Amir Murillo, del Besiktas de Turquía.

El otro talento a destacar es el del mediocampista Adalberto Carrasquilla, de Pumas de la UNAM de México, pero llega lesionado y es una incógnita su regreso efectivo al campo. Semenyo, de Ghana, y José Córdoba, de Panamá, se verán las caras en el Mundial 2026. A cargo del equipo esta el danés/español Thomas Christiansen, quien tomó las riendas del equipo en julio de 2020 y tendrá su primera vez en un Mundial.

Los últimos amistosos mostraron a una Panamá muy endeble, pero que solo perdió ante México (0-1 en enero) y Brasil (goleada 2-6 en mayo). Luego hubo triunfos ante Sudáfrica (2-1) y República Dominicana (4-2) y empates ante Bosnia y Herzegovina (1-1), otro ante Sudáfrica (1-1) y Bolivia (también 1-1). Del otro lado, queda claro que la generación dorada de Ghana ya es historia, pero esta plantilla todavía tiene talento.

Antoine Semenyo es la estrella, después de una temporada que lo vio desembarcar en el Manchester City. También están los extremos Abdul Fatawu, del Leicester City, y Kamaldeen Sulemana, del Atalanta. En el banco tienen a un hombre que rebosa experiencia mundialista, Carlos Queiroz, quien hará historia al dirigir su quinta Copa del Mundo consecutiva.

En contra, tendrá el hecho de que apenas asumió hace dos meses, tras la salida de Otto Addo, pero, a su favor, está acostumbrado a dirigir selecciones: ya pasó por Portugal, Irán, Colombia, Egipto, Qatar y Oman. Posibles formaciones: Panamá con Orlando Mosquera; Edgardo Fariña, Fidel Escobar, José Córdoba; Michael Amir Murillo, Carlos Harvey, Aníbal Godoy, Eric Davis; Yoel Bárcenas, Ismael Díaz; José Fajardo. DT: Thomas Christiansen.

Ghana con Lawrence Ati-Zigi; Alidu Seidu, Ebenezer Adjetey, Jerome Opoku, Gideon Mensah; Elisha Owusu, Thomas Partey; Abdul Fatawu, Jordan Ayew, Antoine Semenyo; Iñaki Williams. DT: Carlos Queiroz. Horario del partido: Ivan Nielsen, de Dinamarca, recibe una entrada de Frank McAvennie, de Escocia, durante el partido del Mundial 1986, el 4 de junio de 1986, en el Estadio Neza 86 de Nezahualcóyotl, Estado de México.

El Dinamarca contra Escocia, con resultado 1-0 a favor de los danses, fue el primero de los tres partidos mundialistas que recibió el Estadio Neza 86. Cómo ver Panamá vs. Ghana: En Estados Unidos podrá verse por FOX, mientras que en México lo transmiten ViX Premium, Canal 5, TUDN y Azteca. En Argentina estará disponible en TyC Sports, DSports, DGO, Paramount+ y Telefe. En España, DAZN y Movistar+.

Y en Colombia, DSports a través de DAZN. Este partido promete emociones y definirá el rumbo de ambos equipos en el grupo L. Se espera un duelo táctico entre Christiansen y Queiroz, dos entrenadores con estilos diferentes. La afición panameña sueña con una sorpresa, mientras que Ghana confía en su experiencia para sumar sus primeros tres puntos. El escenario está listo para una noche de fútbol inolvidable





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