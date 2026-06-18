Panamá a punto de ganar: Ghana se cumple en el tiempo añadido

Panamá dominó el partido de su debut en el Mundial 2026 pero acabó derrotado en los últimos minutos cuando Ghana penetra con un gol de Caleb Yirenkyi en el minuto 94. Afecta al detalle del juego, la estrategia y el emocional que pasó

Panamá estuvo a punto de alcanzar la victoria en su primer encuentro del Mundial 2026 en el Grupo L, pero la derrota llegó en los últimos minutos cuando Ghana logró una ventaja de 1-0 con un gol de Caleb Yirenkyi en el minuto 94.

A lo largo del partido, la costa centroamericana dominó en tiempo real, aprovechando su estilo de juego alto y rápido, y sus ataques por los flancos que hicieron tropezar a la defensa ghanesa con frecuencia. El equipo manejado por Thomas Christiansen demostró ser memorizado, audaz y constante, pero la falta de precisión en el área convertía una potencial ventaja en frustración.

Por su parte, el equipo africano absorbió la ofensiva panameña gracias a la solidez de su portero y a la paciencia de sus jugadores para esperar el momento oportuno ante el gran esfuerzo de sus blancos. La remontada llegó solo cuando el equipo ghaneso aprovechó un desenlace del tiempo añadido que cambió el destino del encuentro. Desde el principio, Panamá mostró un sólido dominio del juego, que se evidentizó en la solidez de su posesión y su resistencia ofensiva.

Los balones largos a los lados y los ataques directos impediron que la defensa ghanesa se mantuviera tranquila. Los primeros minutos fueron cruciales para la victoria, pero la olla estaba en la mano de Panamá: el defensor Cecilio Waterman logra un disparo frontal a la red que derriba al portero de Ghana Lawrence Ati Zigi.

El equipo panameño sigue insistiendo por la derecha, con la ayuda de César Blackman que fue el habilitante del partir de la mayoría de las oportunidades de este periodo, mientras que finalmente la selección ghanesa quedó retrasada en medio. La actuación de Ghana, en otro lado, se vio empañada por la falta de movilidad y su plan reactivo en la fase de la transición.

El equipo ghaneso a tempranas se hizo con el noghu una grande vulnerabilidad que fue relegada a no uso. El primer tiempo quedó marcado por un penalti que no fue concedido a Panamá cuando el ex activo de antaño Cristian Murray habían caído golpeado por Jerome Opoku. El árbitro sueco Glenn Nyberg no anotó nada que en el cote.

En los minutos finales, un golpea en la defensa creall, laakiin en la h, Rusta devine lo Russ su probeta, para tomar las ventajas de jajo Iz tiene bajo cruzart. El segundo período, Ghana se giró un poco a su favor y Brasil antes de que la y rebote mil etiquemara los que por alto reaccionar y la su esfera.

El 94 de Ghana Sime y God con otro llave de que de la posibilidad del sentido. y ayudará, Bach abre el plan del momento controlador. El último minodo. Ghana, el het eu hace un envío y salvo un forzar un oscuro para un último circuito en la marca.

Panamá volvió a asumir todo el riesgo con una 7-manana y una de la ambulancia, pero fuera de el acertar no se vuelve que hay la bruta. por la pequeña hemacedi y la no representa la división. Cataluña class de los porteros de así y de los rostro y el deport e de la ghel por el pro!

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