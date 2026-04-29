Pam Bondi Testificará en Investigación de Jeffrey Epstein

La exsecretaria de Justicia Pam Bondi comparecerá ante la Comisión de Supervisión de la Cámara de Representantes el 29 de mayo para testificar sobre el manejo del caso Epstein por parte del Departamento de Justicia. La comparecencia se produce tras una disputa sobre la citación inicial y la posterior negativa del departamento a participar en una deposición formal.

La exsecretaria de Justicia de los Estados Unidos, Pam Bondi , se prepara para testificar ante la Comisión de Supervisión de la Cámara de Representantes el próximo 29 de mayo, en el marco de la investigación en curso sobre el caso de Jeffrey Epstein .

Esta comparecencia, confirmada por una portavoz de la comisión, representa un punto crucial en el escrutinio sobre cómo el Departamento de Justicia, bajo el liderazgo de Bondi, gestionó los archivos relacionados con el polémico caso Epstein. La situación ha sido objeto de intensa presión por parte del panel legislativo, que busca esclarecer si se cumplieron todos los requisitos legales en la divulgación de la documentación.

Inicialmente, un grupo bipartidista de legisladores había citado a Bondi para una deposición formal, en medio de la creciente indignación pública por la aparente falta de transparencia del Departamento de Justicia. Sin embargo, tras la salida de Bondi de su cargo, el departamento argumentó que ya no tenía la capacidad de comparecer en su calidad oficial y se negó a participar en la deposición previamente programada, a pesar de que la citación la mencionaba directamente.

Esta postura generó controversia y acusaciones de obstrucción a la investigación. La comisión, en un principio, insistió en una deposición jurada, pero finalmente se acordó una entrevista transcrita, lo que significa que Bondi no estará obligada a prestar juramento. A pesar de ello, se le recordará al inicio de la entrevista que proporcionar información falsa al Congreso constituye un delito penal.

La decisión de optar por una entrevista transcrita se produjo después de que varios republicanos expresaran dudas sobre la necesidad de que Bondi testificara bajo juramento, especialmente después de una reunión voluntaria con el panel en la que respondió preguntas. Esta reunión, a la que también asistió el entonces vicesecretario de Justicia Todd Blanche, ahora secretario de Justicia interino, se caracterizó por la tensión y culminó con la retirada de los demócratas de la sala.

La revelación de la nueva fecha para la comparecencia de Bondi coincidió con el anuncio de que los demócratas de la Comisión de Supervisión habían presentado cargos de desacato civil contra la exsecretaria de Justicia por su falta de comparecencia inicial. El representante Robert Garcia, principal demócrata del panel, lamentó la falta de comunicación por parte del abogado personal de Bondi, los republicanos de la comisión y el Gobierno de Trump antes del anuncio de la deposición.

Garcia calificó la situación como una falta de cooperación y destacó la eficacia de las acciones de la comisión para lograr avances en la investigación. Por su parte, el presidente de la Comisión de Supervisión, James Comer, republicano de Kentucky, defendió el anuncio y aseguró que se había programado tan pronto como se pudo confirmar la fecha. Comer criticó a los demócratas por exagerar y acusó a la minoría de la comisión de buscar protagonismo.

Los republicanos del panel también criticaron la presentación de los cargos de desacato civil como un mero espectáculo y una acción innecesaria, recordando el tiempo que tomó asegurar la comparecencia del expresidente Bill Clinton y la exsecretaria de Estado Hillary Clinton. La comparecencia de Pam Bondi se enmarca en un esfuerzo más amplio de la Comisión de Supervisión para investigar las circunstancias que rodearon el caso de Jeffrey Epstein y determinar si hubo alguna irregularidad o encubrimiento por parte del Departamento de Justicia.

La investigación ha generado un intenso debate político y ha puesto de manifiesto las tensiones entre demócratas y republicanos en el Congreso. La transparencia y la rendición de cuentas son elementos clave en este proceso, y la comparecencia de Bondi se considera un paso importante para esclarecer los hechos y garantizar que se haga justicia.

La comisión espera obtener información valiosa de Bondi sobre cómo se manejaron los archivos del caso Epstein y si se tomaron las medidas adecuadas para garantizar la seguridad pública. El caso Epstein ha generado una gran indignación pública y ha puesto de manifiesto la necesidad de reformar el sistema de justicia para proteger a las víctimas de abusos sexuales y prevenir futuros delitos.

La investigación de la Comisión de Supervisión busca identificar las fallas en el sistema y proponer soluciones para mejorar la protección de las víctimas y garantizar que los responsables rindan cuentas por sus acciones. La comparecencia de Pam Bondi es un momento crucial en esta investigación y se espera que arroje luz sobre las circunstancias que rodearon el caso Epstein y las decisiones tomadas por el Departamento de Justicia bajo su liderazgo.

La comisión se compromete a llevar a cabo una investigación exhaustiva y transparente para garantizar que se haga justicia y se proteja a las víctimas de abusos sexuales





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