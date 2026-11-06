Palomo Spain asume dirección creativa de Balenciaga en 2024

La marca española Palomo Spain liderará la nueva etapa de Balenciaga bajo el paraguas de Kering, marcando un hito en la moda global.

Palomo Spain ha sido nominada oficialmente como la nueva directora creativa de Balenciaga, asumiendo el cargo el próximo día 16. Esta designación, anunciada por el grupo Kering, marca un cambio significativo para la icónica casa de moda.

La firma de origen español, fundada por Cristóbal Balenciaga en San Sebastián en 1917, se estableció en París en 1937. Desde entonces, ha mantenido su estatus como una de las marcas más influyentes en el panorama de la alta costura mundial, ahora bajo la tutela de Kering.

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Detalles Clave de la Nueva Dirección Creativa

Este nuevo liderazgo representa una estrategia clara para revitalizar la marca. La nueva directora creativa traerá su visión única al equipo de Balenciaga, buscando fusionar su estética personal con el legado histórico de la casa. Su llegada está diseñada para atraer a un público más joven y diverso.

La transición de liderazgo será efectiva a partir del 16. Esta fecha marca el inicio de una nueva era para la marca, que busca adaptarse a las cambiantes demandas del mercado global sin perder su identidad.

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Perspectivas de los Directivos Principales

Luca de Meo, consejero delegado de Kering, ha destacado que la nueva creativa encarna el espíritu contemporáneo de la marca. Señaló su conexión con las nuevas generaciones y la cultura actual como elementos clave de su elección.

Gianfranco Gianangeli, presidente y consejero delegado de Balenciaga, elogió la capacidad de la diseñadora para cuestionar las normas establecidas. Destacó su habilidad para reinterpretar las siluetas y su impacto en la industria de la moda internacional.

Impacto Real y Próximos Pasos

La decisión de Kering tiene implicaciones directas para el mercado de lujo. Se espera que la nueva dirección creativa influya en las colecciones futuras y en la estrategia de marketing de Balenciaga. Esto podría afectar a competidores como Gucci, Saint Laurent y Bottega Veneta.

La nueva directora creativa se establecerá en París, donde llevará a cabo su trabajo. Se anticipan cambios significativos en la presentación de nuevas colecciones y en la comunicación de la marca.