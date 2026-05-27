Paloma rompe su silencio y agradece a su familia por su apoyo

La actriz Paloma ha estado en silencio durante un año y cuatro meses, pero ahora puede hablar y aclarar la verdad. Ha sido un proceso muy complicado, pero con la fuerza que siempre le ha caracterizado, ahora es tiempo de retomar las riendas de su vida.

La actriz Paloma traza una línea con esta conversación y agradece a su familia por su apoyo durante el proceso. Ha sido un año y cuatro meses de silencio, durante los cuales ha tenido que escuchar mentiras y información sesgada.

Ahora que hay una resolución judicial, Paloma puede hablar y aclarar la verdad. Se ha hablado del auto del cierre del sumario, pero hay un auto posterior que decreta el sobreseimiento provisional. Esto no ha terminado y Paloma está decidida a seguir adelante. Ha sido un proceso muy complicado, pero con la fuerza que siempre le ha caracterizado, ahora es tiempo de retomar las riendas de su vida.

Paloma agradece a su hijo y a su madre por su apoyo y ha aprendido cosas valiosas durante este tiempo. Ahora puede hablar y sonreírle a la vida





HOLAFashion / 🏆 41. in ES We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Paloma Silencio Resolución Judicial Sobreseimiento Provisional Apoyo Familiar

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Paloma, pareja del presentador de 'Frank de la Jungla', se casa en Tailandia en una ceremonia budistaPaloma, pareja del presentador de 'Frank de la Jungla', ha revelado que se casaron en una íntima ceremonia budista en Tailandia, donde también se conocieron y pasaron por todo rodeados de su familia, los animales. La feliz noticia de la boda llega después de unos meses complicados para el herpetólogo, que van desde su detención a la batalla judicial con su exmujer, Yuyee, e incluso haber estado cerca de morir tras ser

Read more »

Ideas rentables disponibles ahora para el inversor conservadorEn España, cuando se habla de invertir, se piensa en alguien que se lo juega todo en la bolsa o en fondos de renta variable. Y cuando se habla de...

Read more »

Trío de Compass: ‘mild hybrid’, eléctrico y, ahora, híbrido enchufableLa gama se completará próximamente con versiones eléctricas de tracción a las cuatro ruedas y baterías de autonomía extendida

Read more »

El smartwatch Huawei que ha conquistado a los runners llega ahora con una nueva edición limitadaEl Huawei Watch Gt Runner 2 lleva ya unos meses en el catálogo de Huawei en España y se había convertido en uno de los mejores smartwatches para running del momento. Pero el...

Read more »