Paloma Carmona, madre de 15 hijos, recibe premio de Isabel Díaz Ayuso en Madrid

La madrileña Paloma Carmona, madre de 15 hijos, fue distinguida por la presidenta Isabel Díaz Ayuso. Su historia desafía las bajas tasas de natalidad en España.

La madrileña Paloma Carmona González, residente en Rivas Vaciamadrid, ha sido galardonada por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por su dedicación a criar a sus 15 hijos. Este reconocimiento surge en un contexto demográfico donde España registra una de las tasas de natalidad más bajas de Europa, con apenas 321.164 nacimientos en 2025.

Reconocimiento oficial a la maternidad

El premio entregado por el Gobierno regional busca valorar un modelo familiar que contrasta marcadamente con la realidad estadística actual. Mientras que el 61% de las 800.000 familias numerosas con título oficial en España están compuestas por parejas con tres hijos, el caso de Paloma destaca por su extraordinaria magnitud. La comunidad de Madrid, junto con Andalucía y Cataluña, concentra una parte significativa de estos hogares numerosos.

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Paloma explica que nunca planificó el número de hijos que tendría. "Simplemente confiamos en Dios y así llegaron los quince", afirma con una sonrisa. Su matrimonio con Luis Ángel Soler Areta comenzó hace 40 años, cuando decidieron casarse por la Iglesia y confiar en que Dios estuviera siempre presente en su vida juntos. Este pilar espiritual ha sido fundamental para mantener la unidad familiar a lo largo de las décadas.

Renuncia laboral y vocación familiar

Aunque estudió Administración, Paloma decidió no incorporarse al mercado laboral para dedicarse por completo a la crianza de sus hijos. Considera que esta elección le permitió no perderse ni un solo momento de sus vidas. "He renunciado a mucho, pero he recibido más", asegura, describiendo la maternidad como una carrera sin meta final llena de retos superados con el apoyo de su esposo y su fe.

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La familia, integrada actualmente en el Camino Neocatecumenal, basa su educación en el amor, el perdón y la confianza en Dios, teniendo a la Virgen María como referente espiritual. Actualmente, el núcleo familiar se ha expandido hasta contar con 53 miembros, incluidos hijos, nietos, yernos y nueras, quienes mantienen una relación muy estrecha y solidaria.

Armonía y reflexión social

Tras la ceremonia de reconocimiento, muchas personas expresaron su sorpresa ante la armonía que se respira en el hogar. Paloma señala que, aunque los visitantes preguntan sobre la logística de la organización, lo que más les impacta es la calidad de las relaciones interpersonales. "Nos queremos, nos perdonamos y nos ayudamos; somos una piña", describe la madre de 15 hijos.

En una sociedad donde, a su juicio, la familia y la vida no siempre son valoradas, Paloma se declara muy feliz. "Nunca imaginé que me premiarían por ser madre", concluye, reivindicando un estilo de vida que, lejos de las tendencias estadísticas, sigue siendo una opción válida y plena para muchas familias.