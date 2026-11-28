Palmeiras derrotó 1-0 al Estudiantes de La Plata en Montevideo. Ramón Sosa marcó el gol decisivo. El conjunto brasileño alcanza su cuarta Copa Libertadores bajo la dirección de Abel Ferreira.

El club brasileño Palmeiras conquistó la Copa Conmebol Libertadores el sábado 28 de noviembre de 2026, al derrotar 1-0 al equipo argentino Estudiantes de La Plata en el estadio Centenario de Montevideo. La victoria, obtenida con un gol de Ramón Sosa a los 52 minutos, otorgó al conjunto verde el cuarto título de su historia en la máxima competición continental.

Gol decisivo de Ramón Sosa y asistencia de Jhon Arias

La jugada que definió el partido ocurrió en el segundo tiempo gracias a una asistencia precisa del centrocampista colombiano Jhon Arias. Tras recibir el balón dentro del área, el atacante paraguayo Ramón Sosa ejecutó un disparo que superó la defensa rival para abrir el marcador.

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Este gol fue el único del encuentro y resultó suficiente para coronar a los dirigidos por el entrenador portugués Abel Ferreira. Los hinchas que llenaron el estadio celebraron la fiesta de color desde mucho antes del inicio del partido, confirmando el gran apoyo de los 60.000 asistentes presentes en Montevideo.

Dominio brasileño y resistencia defensiva argentina

Durante la primera parte, Palmeiras mostró superioridad técnica y controló los primeros minutos del encuentro, aunque careció de profundidad ofensiva constante. El defensa uruguayo Fernando Muslera mantuvo la portería a raya mientras los defensores Gustavo Gómez y Alexander Barboza neutralizaron los ataques argentinos.

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El mediocampo argentino, conformado por Agustín Giay y Joaquín Piquerez, encontró apoyo en el trabajo ofensivo de Marlon Freitas y Lucas Evangelista. Sin embargo, las defensas brasileñas, lideradas por Sosa y Arias, impidieron que Estudiantes generara peligro real. Un cabezazo fallido de Guido Carrillo y un disparo cercano de Ezequiel Piovi fueron los intentos más claros del equipo argentino.

Llegada de Arthur Santana y retorno de Piquerez

El segundo tiempo comenzó con un cambio táctico importante para Estudiantes, ya que Joaquín Piquerez regresó a la titularidad tras recuperarse de una lesión. Su presencia dio dinamismo al ataque, pero fue su reemplazante, Arthur Santana, quien ingresó a los 46 minutos y se convirtió en figura clave.

Santana realizó una asistencia fundamental poco después de entrar al campo, permitiendo que Jhon Arias controlara el balón para habilitar el gol de Ramón Sosa. Este cambio demostró la profundidad del plantel argentino, aunque no pudo revertir la ventaja brasileña. El equipo de Uruguay, bajo las órdenes de Alexander Medina, respondió rápidamente con una chilena espectacular de Guido Carrillo que fue detenida por el portero Carlos Miguel.

Final y legado histórico de Abel Ferreira

Estudiantes intentó empatar el partido mediante contragolpes y remates desde fuera del área, pero la defensa brasileña mantuvo la disciplina. En los minutos finales, el equipo argentino estuvo cerca del empate con un disparo de Tomás Palacios que se fue por poco. Palmeiras también desaprovechó una oportunidad de contraataque en el minuto 98 para cerrar definitivamente el partido.

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Con el pitido final marcado por el árbitro Jesús Valenzuela, Palmeiras sumó su cuarta estrella en la historia, replicando los triunfos de 1999, 2020 y 2021. El título refuerza el estatus del club como potencia continental y consolida el proyecto deportivo liderado por Abel Ferreira desde las gradas del Centenario de Montevideo.