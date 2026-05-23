Palmarito, Oaxaca: cómo un grupo de voluntarios protege las tortugas marinas en una playa biodiversa

La iniciativa Perpetual Planet ha asociado con CNN para crear conciencia y educación sobre los asuntos de sostenibilidad y inspirar acciones positivas. Palmarito es una playa en Oaxaca, una de las zonas más biodiversas del país, y es una zona de anidación de tortugas marinas. Un grupo de biólogos y voluntarios trabajan en un campamento permanente para proteger y monitorear estas especies en Palmarito.

Nota del editor: Ésta es una serie editorial de CNN comprometida en informar y mostrar los desafíos ambientales que el planeta enfrenta, además de ofrecer soluciones a esos retos.

La iniciativa Perpetual Planet, de Rolex, se ha asociado con CNN para crear conciencia y Educación sobre los asuntos de sostenibilidad y inspirar acciones positivas. Oaxaca, México CNN Español - La costa de Oaxaca, una de las regiones más biodiversas de México, también es zona de anidación de cuatro de las siete especies de tortugas marinas que habitan el planeta.

En Palmarito, una extensa playa cerca de Puerto Escondido, funciona un esfuerzo permanente para su conservación. video Video relacionado Así se vive, desde la arena, la lucha por salvar a las tortugas marinas en Oaxaca. En el Campamento Tortuguero Palmarito, una pequeña red de biólogos y voluntarios trabajan los 365 días del año en la protección y monitoreo de la tortuga golfina, la tortuga prieta, la tortuga carey y la tortuga laúd.

A cargo de este proyecto está Alison Raymundo, una bióloga oaxaqueña que llegó al lugar hace una década, sin sueldo y viviendo en una tienda de campaña sobre la arena





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