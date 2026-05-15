Palma de Oro a John Travolta: 'Más que un Oscar' y 'una interpretación maravillosa' según Thierry Frémaux

John Travolta ha recibido una emocionadora Palma de Oro de honor en el Festival de Cannes, donde ha declarado emocionado que el premio es 'más que un Oscar'.

El Festival de Cannes sorprendió al entregar una Palma de Oro de honor a John Travolta , el cual emocionado afirmó que el premio es 'más que un Oscar'.

Travolta, famoso por sus papeles en 'Grease' y 'Pulp Fiction', recordó una conversación con Thierry Frémaux sobre su debut como director con 'Ven a volar conmigo', una película basada en su novela de 1997 que refleja su amor por la aviación. La obra, inspirada en su infancia, fue presentada en Cannes con su hija, Elle Bleu, como parte del elenco.

Esto es la segunda Palma de Oro otorgada este año, tras la de Peter Jackson y antes de la de Barbra Streisand





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