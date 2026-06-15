Palestine Action: Tribunal de Apelación Aprueba la Prohibición del Grupo Pro-Palestino

Un tribunal de apelación ha dado la razón al Gobierno británico y ha asegurado que la prohibición del grupo pro-palestino Palestine Action es correcta. La jueza que presidía el tribunal de apelación, Sue Carr, ha declarado que Palestine Action promueve la violencia de manera excesiva y ha sido considerada como terrorismo.

Un correo incautado por la UCO acredita que Santos Cerdán pidió que el PSOE pagase viajes a Leire Díez Un tribunal de apelación rechaza la decisión del Alto Tribunal que había desautorizado al Gobierno británico en febrero por incluir a la organización en la lista terroristaUna persona es detenida durante una protesta a favor de Palestine Action delante de un tribunal en Londres, el 12 de junio.

Un tribunal de apelación le ha dado la razón al Gobierno británico y asegura que la prohibición del grupo pro-palestino Palestine Action es correcta en contraEste febrero, la justicia británica había apoyado a la co-fundadora de Palestine Action y había declarado ilegal la clasificación del grupo como ‘terrorista’ del Ministerio del Interior. La inclusión de Palestine Action en la lista de organizaciones terroristas es lo que ha llevado a la detención masiva de manifestantes en el último año durante protestas en apoyo al grupo.

En julio del año pasado, el Gobierno británico incluyó a este grupo en su elenco de organizaciones terroristas después de varios actos de boicot, en un caso con violencia, en una fábrica israelí y en una base de la fuerza área del Reino Unido. Desde entonces, cientos de personas han sido detenidas por llevar chapas o carteles que utilizaban el nombre de Palestine Action.

La mayoría han sido puestas en libertad sin cargos, pero se estima que al menos 3.000 personas han sido detenidas. Según el tribunal de apelación, el Gobierno británico mostró ‘una posición equilibrada’ en su prohibición del grupo.

‘Palestine Action promueve la violencia de manera excesiva, hasta el punto de que constituye terrorismo... Esto no son las sufragistas’, dijo en su sentencia la jueza que presidía el tribunal de apelación, Sue Carr. El Alto Tribunal del Reino Unido declaró en febrero que ‘la naturaleza y la escala de las actividades de Palestine Action’ no llegan al umbral requerido para la clasificación más severa del Estado.

La jueza que presidía la corte, Victoria Sharp, dijo en su sentencia que Palestine Action es ‘una organización que promueve su causa política a través de la delincuencia’ y que sus acciones van dirigidas a ‘intimidar’ y no son coherentes con ‘los valores democráticos’, pero consideró entonces que la prohibición del grupo es ‘desproporcionada’. En mayo, cuatro activistas del grupo fueron condenados por el asalto de una fábrica de la empresa israelí de defensa Elbit, cerca de Bristol, en agosto de 2024, la destrucción de ordenadores y otros equipos, y el ataque a una vigilante con un martillo.

La mujer se ha recuperado, pero tiene secuelas en la espalda. Entretanto, la policía metropolitana de Londres, insegura sobre cómo actuar, había suspendido en algunos casos los arrestos masivos en las protestas de personas que apoyaban al grupo. A la vez, los agentes han seguido actuando en escenarios concretos, como delante de los tribunales.

Ahora podrían volver los polémicos arrestos, que han cuestionado l El Gobierno del laborista Keir Starmer asegura estar cumpliendo con la legislación aprobada en 2000 que define el terrorismo en sentido amplio, incluyendo daños graves contra edificios, infraestructura u otra propiedad con fines políticos, y no sólo la amenaza o el daño para las personas. En el texto se incluye como terrorismo cualquier actividad ‘diseñada para influir en el Gobierno o intimidar al público’ para ‘avanzar una causa política, religiosa o ideológica’ y que podría traducirse en ‘violencia grave contra una persona’ o ‘daño grave contra una propiedad’.

Se espera que Palestine Action recurra la decisión del tribunal de apelación y el caso llegue al Tribunal Supremo en los próximos meses





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