Pakistán y China orquestan el alto el fuego en la guerra entre EEUU, Israel e Irán

Tras días de intensas negociaciones y una creciente amenaza de escalada, Pakistán, con la crucial intervención de China, logró mediar un alto el fuego entre EEUU, Israel e Irán, evitando una guerra más amplia y preservando la estabilidad regional. La diplomacia y la cooperación internacional fueron claves para el éxito.

Los líderes de Pakistán , tras semanas de intensas negociaciones y diplomacia frenética, se enfrentaban a la sombría posibilidad de un recrudecimiento del conflicto entre EEUU , Israel e Irán , una perspectiva que amenazaba con sumir a la región en una espiral de inestabilidad.

El primer ministro, Shehbaz Sharif, reflejaba la creciente preocupación en una reunión de gabinete, advirtiendo sobre la necesidad de prepararse para el impacto devastador de la guerra, ante la disminución de las esperanzas de paz. La situación se había deteriorado rápidamente, con ataques israelíes que destruyeron una planta de gas iraní y represalias que golpearon un complejo petroquímico saudí, avivando el temor de una escalada que involucraría a Arabia Saudí en el conflicto. La jerarquía militar paquistaní, alarmada por lo que consideraban una peligrosa escalada, emitió una declaración pública inusualmente crítica con Irán, acusándola de socavar los esfuerzos de paz. La urgencia era palpable, ya que la economía, la defensa, la seguridad nacional y la cohesión interna de Pakistán dependían de una solución pacífica, especialmente dada la alianza de defensa con Arabia Saudí, que podría arrastrar al país a la guerra. La diplomacia se intensificó a todos los niveles, con el jefe del ejército, Asim Munir, y el jefe de inteligencia, Asim Malik, trabajando incansablemente para encontrar una salida. Munir, gracias a sus buenas relaciones con Donald Trump y su conocimiento de la Guardia Revolucionaria Iraní, asumió un papel crucial como mediador. Washington, por su parte, endureció su retórica, con Donald Trump amenazando con consecuencias catastróficas si Irán no aceptaba un alto el fuego inmediato. Los funcionarios paquistaníes, sin embargo, indicaron que el mayor impulso hacia el alto el fuego vino del propio Trump, quien se vio 'atrapado' en una guerra que esperaba que fuera breve. \Los teléfonos no dejaron de sonar durante horas, conectando a Munir y Malik con altos funcionarios estadounidenses, y a Sharif con representantes iraníes y saudíes. Irán, desconfiando de las intenciones de la administración Trump, se mostró inicialmente reticente a comprometerse con el alto el fuego. Sin embargo, un nuevo actor clave entró en escena, ejerciendo una influencia decisiva sobre Irán: China. Hasta entonces cautelosa, China, preocupada por el impacto económico de la guerra, cambió su estrategia. El ministro de Exteriores de Pakistán, Ishaq Dar, había viajado a Pekín para discutir formas de lograr la paz y solicitar una mayor participación china. Fuentes paquistaníes indicaron que, en un cambio significativo, 'países amigos' habían convencido a China de tomar medidas decisivas en las negociaciones del martes. Pakistán tuvo que implicar a China para convencer a Irán de que accediera al alto el fuego, según una de las fuentes. Sharif, tras una reunión de gabinete más optimista, anunció avances significativos, señalando un 'rayo de sol' en las negociaciones. China, según las fuentes, animó directamente a Irán a aceptar el alto el fuego, e incluso se comprometió a actuar como garante de la seguridad iraní en futuras conversaciones. \El éxito de la mediación paquistaní y la participación crucial de China demostraron la importancia de la diplomacia en momentos de crisis internacional. La capacidad de Pakistán para movilizar a actores clave y navegar por las complejidades geopolíticas fue fundamental para evitar una guerra más amplia y preservar la estabilidad regional. La rápida intervención china, aunque discreta, reveló su creciente papel como mediador en conflictos internacionales y su preocupación por el impacto económico de la guerra. La resolución del conflicto, aunque frágil, brindó un respiro a la región y evitó una catástrofe humanitaria y económica. El esfuerzo concertado de Pakistán, con el apoyo de China, demostró la eficacia de la diplomacia y la cooperación internacional para abordar las crisis más complejas. La situación en Oriente Medio sigue siendo inestable, y la necesidad de una diplomacia continua y de una cooperación internacional es más crucial que nunca para evitar futuras escaladas y promover la paz y la estabilidad en la región. El papel de Pakistán como mediador y la creciente influencia de China en los asuntos mundiales resaltan la necesidad de un enfoque multilateral para la resolución de conflictos y la promoción de la paz y la seguridad internacionales





eldiarioes / 🏆 1. in ES We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Pakistán China EEUU Irán Israel Guerra Alto El Fuego Diplomacia Mediación Crisis

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

La Media Luna Roja de Irán denuncia ataques de EEUU e Israel en 17 zonas civilesLa Media Luna Roja iraní ha denunciado que los ataques de EEUU en Irán en lo que va de día han alcanzado 17 zonas civiles del país.

Read more »

Guerra en Irán, última hora del ataque de EEUU e Israel en directoQuedan unas horas para que termine el último ultimatum que ha planteado Donald Trump a Irán. En una nueva incendiaria rueda de prensa este lunes el presidente de EEUU volvió a amenazar al régimen iraní con la destrucción de puentes e infraestructura civil. El objetivo, dijo, sería devolverles 'a la edad de piedra'.

Read more »

Israel acepta el alto el fuego entre EEUU e Irán pero niega que incluya el LíbanoEl Gobierno de Israel anunció este miércoles que acepta el alto el fuego de dos semanas entre Estados Unidos e Irán anunciado por el presidente Donald Trump pero aseguró que no incluye el Líbano, d...

Read more »

Israel contradice a Pakistán y niega que el Líbano esté dentro del acuerdo de alto el fuego entre EEUU e Irán¿Por qué es importante?: El escenario de la guerra en Líbano empezó con el ataque de Hizbulá contra Israel, que desencadenó una dura ofensiva militar aérea y terrestre israelí contra el Líbano que ha provocado más de 1.500 muertos y 4.800 heridos.

Read more »

Guerra en Irán, última hora del ataque de EEUU e Israel en directoEE UU e Irán han aceptado la propuesta de un alto el fuego de dos semanas. La intensa participación de Pakistán y la intervención a última hora de China han permitido este compromiso por parte de los dos países. A cambio, Irán abriría el paso de embarcaciones por el estrecho de Ormuz y Trump daría marcha atrás a sus amenazas de destruir el país.

Read more »

El alto el fuego, en la cuerda floja: Irán carga contra Israel por los ataques a Líbano y amenaza con cerrarSí, pero...: Pakistán e Irán contradicen a EEUU e Israel y defienden que Líbano entra dentro del acuerdo de alto el fuego.

Read more »