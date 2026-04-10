Pakistán se blinda para acoger negociaciones cruciales entre Estados Unidos e Irán: Ormuz en el centro de la crisis

Pakistán se prepara para ser sede de negociaciones clave entre Estados Unidos e Irán, en medio de tensiones crecientes por el conflicto en Líbano y el bloqueo del estrecho de Ormuz. La participación de altos cargos y las amenazas iraníes complican el escenario diplomático.

Pakistán se encuentra en estado de alerta máxima mientras se prepara para ser sede de cruciales negociaciones entre Estados Unidos e Irán . Las autoridades paquistaníes han reforzado la seguridad en la denominada ' Zona Roja ' de Islamabad, una zona altamente protegida que alberga los edificios gubernamentales y diplomáticos más importantes del país.

Es precisamente en este enclave donde se llevará a cabo el encuentro tan esperado entre las delegaciones de ambos países, programado para el sábado por la mañana. La expectación es enorme, ya que estas conversaciones podrían marcar un punto de inflexión en las tensas relaciones entre Washington y Teherán, especialmente en un momento de crecientes tensiones en la región.\La delegación estadounidense estará liderada por el vicepresidente J.D. Vance, quien estará acompañado por los enviados especiales Steve Witkoff y Jared Kushner. Por su parte, la delegación iraní estará encabezada por el ministro de Asuntos Exteriores, Abbas Araghchi, y el presidente del Parlamento, Mohammad Bagher Ghalibaf, ambos con experiencia en negociaciones previas, incluyendo las relacionadas con el alto el fuego. La asistencia de altos cargos de la Guardia Revolucionaria iraní también está prevista, lo que subraya la importancia estratégica de estas conversaciones. Sin embargo, el panorama se complica por la amenaza de los ayatolás iraníes, quienes han expresado su reticencia a sentarse a la mesa de negociaciones si Israel no cesa sus bombardeos sobre Líbano. Agencias de noticias iraníes, como Fars y Tasnim, ambas vinculadas a la Guardia Revolucionaria, han informado de esta condición, lo que pone en duda el éxito de las negociaciones, que aún no han comenzado.\La situación se agrava aún más debido a la persistente inestabilidad en la región, particularmente en lo que respecta al estrecho de Ormuz. El régimen iraní ha vuelto a bloquear este crucial paso marítimo, vital para el transporte de petróleo a nivel mundial, tras la confirmación de la continuación de la ofensiva israelí en Líbano. Donald Trump, a través de sus redes sociales, ha criticado duramente a Irán por su gestión del estrecho, advirtiendo sobre la imposición de peajes a los buques. Paralelamente, el nuevo líder supremo iraní, Mojtaba Jamenei, ha emitido una declaración en la televisión estatal, donde anuncia la intención de Irán de tomar represalias por los ataques contra Teherán y llevar la gestión del estrecho de Ormuz a una 'nueva fase'. Estos acontecimientos, sumados a la postura ambigua de Israel y las amenazas de los líderes religiosos iraníes, plantean un escenario sumamente incierto y ponen de manifiesto la complejidad de los desafíos diplomáticos que se avecinan en Pakistán





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