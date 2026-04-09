Pakistán emerge como mediador clave en la crisis entre EEUU e Irán, con China jugando un papel crucial

En un giro inesperado, Pakistán, con el Primer Ministro Sharif y el General Munir a la cabeza, se posiciona como mediador clave en la tensa situación entre Estados Unidos e Irán, con China desempeñando un papel fundamental en las negociaciones para evitar un conflicto mayor.

El despacho del Primer Ministro de Pakistán , ubicado a los pies de las colinas de Margalla, una cadena montañosa verde que define el límite natural de Islamabad y proyecta su sombra sobre el distrito gubernamental, raramente es escenario de actos grandilocuentes.

Sin embargo, en la madrugada del miércoles, en un momento en que las grandes capitales occidentales contenían la respiración ante las amenazas de Donald Trump de atacar a Irán y 'hacer desaparecer una civilización entera', la figura de Shehbaz Sharif, de 74 años, emergió a través de un tuit. El líder paquistaní solicitó 'encarecidamente' al presidente de Estados Unidos que pospusiera el ultimátum por dos semanas, al mismo tiempo que instaba 'a los hermanos iraníes' a reabrir el Estrecho de Ormuz durante ese lapso como 'gesto de buena voluntad'. Menos de una hora después, Trump anunció el cese al fuego bilateral, reconociendo el papel crucial de Pakistán en la mediación. El mandatario estadounidense afirmó haber mantenido conversaciones con el Primer Ministro Sharif y con el influyente jefe del ejército paquistaní, el general Asim Munir, a quien muchos señalan ahora como el principal artífice –aunque en un segundo plano público– de la tregua temporal. Este acontecimiento catapultó a Sharif y a Munir al centro de la escena diplomática, con el primero fungiendo como la voz de la iniciativa y el segundo como su cerebro estratégico. Fue el Primer Ministro quien luego anunció que Islamabad acogería el viernes la primera ronda de negociaciones directas para llegar a un acuerdo de paz. Pero una sorpresa aún mayor fue revelada posteriormente por el propio Trump al comentar que China, que durante décadas ha respaldado la economía sancionada del régimen iraní, había persuadido a Teherán para negociar. Así lo han confirmado los propios funcionarios iraníes. La superpotencia asiática también se comprometió a actuar como garante de que EEUU aceptara algunos de los 10 puntos propuestos por la República Islámica para lograr el fin definitivo del conflicto. Pekín guardó silencio sobre esta intervención de última hora que impulsó a Irán a aceptar el acuerdo del cese al fuego. Mientras tanto, desde Islamabad, Sharif se dedicó el miércoles a publicar mensajes en X agradeciendo el apoyo en la mediación de China y otros actores relevantes de Oriente Próximo. Los reflectores internacionales apuntan ahora por primera vez a un líder que es heredero de una de las dinastías políticas más influyentes de Pakistán y hermano menor de Nawaz Sharif, quien fue Primer Ministro en tres ocasiones. El actual líder ha construido su reputación como un gestor eficiente, particularmente durante su etapa al frente de la región de Punjab. Su estilo, según analistas locales, es más burocrático que el de sus predecesores, quienes poseían perfiles más carismáticos (y también autoritarios). Sin embargo, el estallido de la guerra en Oriente Próximo hizo que Sharif emergiera como un puente entre EEUU e Irán, debido a las estrechas relaciones que Islamabad mantiene con ambos países. En contraste, la figura de Munir (58 años) es producto de una tendencia histórica en Pakistán: donde la línea entre la gobernanza civil y militar es deliberadamente difusa, y donde los generales a menudo actúan como árbitros y actores políticos. El punto fuerte del general en el tablero global es que ha logrado establecer una relación personal con Trump. Ataviado con un traje de negocios en lugar de uniforme militar, visitó Washington con Sharif el año pasado después de elogiar la intervención 'audaz y visionaria' del líder estadounidense en un breve enfrentamiento entre Pakistán e India en la disputada Cachemira. Trump llegó a referirse a Munir como su 'mariscal de campo favorito'. La buena sintonía del general con Trump, según informaron algunos funcionarios de Washington a medios estadounidenses, se debió a que, cuando el republicano inició su segundo mandato, Munir compartió información de Inteligencia y entregó a un militante talibán sospechoso de planear el atentado de 2021 en el aeropuerto de Kabul, un gesto que en EEUU se interpretó como prueba de una estrecha cooperación en materia antiterrorista. Además, Munir declaró públicamente que Pakistán había propuesto a Trump para el Nobel de la Paz por su papel en la mediación del conflicto con India. Todo este acercamiento fue más que notable, considerando que, durante su primer mandato, Trump acusaba a Islamabad de ofrecer refugio a terroristas –Osama bin Laden fue localizado en territorio paquistaní en 2011–, y que la anterior Administración Biden llegó a describir a Pakistán como uno de los países más peligrosos del mundo debido a sus ambiciones nucleares. No obstante, en los últimos meses, la Casa Blanca ha señalado a Munir como un interlocutor clave en la lucha antiterrorista. El militar ha sido identificado como 'interlocutor nocturno' entre altos funcionarios estadounidenses –incluyendo al vicepresidente JD Vance y al enviado especial Steve Witkoff– y el canciller iraní Abbas Araghchi, lo que le proporcionó una posición única para tender puentes donde otros no podían. La complejidad de la situación, incluyendo la intervención de China y el papel de figuras clave en Pakistán, revela una intrincada red de diplomacia y negociación en medio de un conflicto potencialmente devastador. El éxito de la mediación, liderada por Pakistán, pone de manifiesto la importancia de las relaciones bilaterales y la capacidad de los líderes para entablar diálogos constructivos incluso en los momentos más críticos





yo_dona / 🏆 58. in ES We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Pakistán Irán Estados Unidos China Diplomacia

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

El fracaso estratégico de EEUU e Israel en Irán: Hacia la Edad de PiedraAnálisis del fracaso de la estrategia de EEUU e Israel en Irán, que ha derivado en una intensificación del conflicto y amenazas de destrucción. Se examinan las acciones militares fallidas, la persistencia del régimen iraní y las consecuencias de la amenaza de 'devolver a Irán a la Edad de Piedra'.

Read more »

La Media Luna Roja de Irán denuncia ataques de EEUU e Israel en 17 zonas civilesLa Media Luna Roja iraní ha denunciado que los ataques de EEUU en Irán en lo que va de día han alcanzado 17 zonas civiles del país.

Read more »

Guerra en Irán, última hora del ataque de EEUU e Israel en directoQuedan unas horas para que termine el último ultimatum que ha planteado Donald Trump a Irán. En una nueva incendiaria rueda de prensa este lunes el presidente de EEUU volvió a amenazar al régimen iraní con la destrucción de puentes e infraestructura civil. El objetivo, dijo, sería devolverles 'a la edad de piedra'.

Read more »

Irán negociará con EEUU en Islamabad bajo su plan de paz de 10 puntosTeherán aceptó las negociaciones que tendrán lugar en Islamabad, la capital de Pakistán, pero con un plan de diez puntos sobre la mesa que incluye, entre otros, el control...

Read more »

Israel acepta el alto el fuego entre EEUU e Irán pero niega que incluya el LíbanoEl Gobierno de Israel anunció este miércoles que acepta el alto el fuego de dos semanas entre Estados Unidos e Irán anunciado por el presidente Donald Trump pero aseguró que no incluye el Líbano, d...

Read more »

El petróleo brent se desploma tras el anuncio de alto el fuego entre EEUU e IránEl precio del petróleo brent experimenta una caída significativa, superando el 12%, tras el anuncio de un alto el fuego de dos semanas entre Estados Unidos e Irán. El barril de crudo West Texas Intermediate (WTI) también se abarató. El anuncio llega después del ultimátum de Donald Trump a Irán, con el presidente estadounidense afirmando avances en un acuerdo de paz a largo plazo.

Read more »