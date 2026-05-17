Pagos inmediatos con el móvil: cómo Bizum revolucionará los pagos tradicionales

Los pagos tradicionales podrían verse impactados por la llegada de Bizum, un sistema de pagos móviles. Esta herramienta permite hacer pagos inmediatos sin código QR ni enlaces, favoreciendo una mayor comodidad y agilidad incluso en tiendas físicas. Esta innovación ofrece una alternativa sostenible a la competencia Directa de bancos como Visa y Mastercard, al tiempo que abre nuevos horizontes en el comercio electrónico y busca abrir el negocio más allá del sector online.

Bizum irrumpe en la panadería o la farmacia: los pagos inmediatos con el móvil aterrizan en los datáfonosBancos como CaixaBank y BBVA aseguran que tienen todo preparado para los usuariosMaría también lo usa a menudo para comprar todo tipo de artículos en internet porque cree que es más seguro y rápido que introducir los datos de su tarjeta.

Todo esto lo aplican al terreno, pero ambas coinciden en que quizás no sería su primera opción en una tienda física.

"Creo que no lo usaría porque ya tengo otras formas de pago con el móvil y no me merecería la pena cambiar", reconoce Paula. María, por su parte, no descarta probarlo en alguna ocasión. A partir de este lunes, se activa el mecanismo que permite pagar directamente acercando el móvil al terminal, sin necesidad de escanear códigos ni recibir enlaces como se hacía hasta ahora.

Facilita su uso en el supermercado, la tienda de ropa o la farmacia de forma presencial y pasa a competir con Visa, Mastercard, Apple o Google. ¿Es este el inicio de un gran cambio de hábito dentro del consumo? Solo el tiempo lo dirá. En todo caso, este movimiento busca abrir su negocio más allá del comercio electrónico.hieron un total de 1.237 millones de operaciones mediante Bizum, un 13,2% más que en 2024.

De hecho, la cantidad de dinero que movieron subió más de un 53%, hasta alcanzar un total de 67.700 millones de euros





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