Pago IRPF 2025: Último plazo del 40% restante mañana jueves

Conoce los detalles para abonar el segundo plazo del IRPF 2025 mañana jueves. Evita recargos y fraudes en la liquidación del 40% pendiente con nuestra guía oficial.

Los contribuyentes que decidieron fraccionar el pago de su Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) correspondiente al ejercicio 2025 deben estar atentos a una fecha clave. Mañana jueves se liquida el 40% restante de la deuda tributaria total, cerrando así la fase voluntaria de este esquema de pago en dos plazos. Este vencimiento es crítico para evitar sanciones automáticas.

Vencimiento automático del saldo pendiente

Aunque la campaña oficial concluyó el 30 de junio, la obligación fiscal continúa activa hasta este día específico. El organismo público cargará el importe de forma automática en la cuenta bancaria designada por el ciudadano. Es fundamental verificar que se dispone del saldo suficiente antes de esa fecha. Si la entidad bancaria no encuentra fondos, procederá a la devolución del recibo enviado por la Agencia Tributaria.

Also read Los medios especializados cuentan con un 43,2% de credibilidad, frente al 26,4% de la prensa generalista

Este fraccionamiento en dos cuotas del 60% y el 40% no conlleva ningún tipo de interés ni recargo adicional, siempre que el ingreso se realice dentro del periodo voluntario establecido. La normativa permite esta flexibilidad financiera sin penalizaciones económicas extra, garantizando tranquilidad a quienes cumplan con los plazos exactos.

Responsabilidad directa del contribuyente

Quienes optaron por fraccionar el pago asumen la responsabilidad total de asegurar la disponibilidad de sus fondos. El plazo normativo para modificar el IBAN de la domiciliación finalizó el 20 de octubre. Cualquier incidencia posterior exige contactar con urgencia tanto con la Agencia Tributaria como con la entidad bancaria colaboradora. No existe margen para cambios tardíos en los datos bancarios.

Advertisement

Los contribuyentes que no hayan solicitado el fraccionamiento o hayan cancelado previamente esta opción no recibirán ningún cargo automático en su cuenta. En estos casos, asumen la plena responsabilidad de realizar el pago manual del total adeudado. La falta de acción por parte del ciudadano implica el riesgo inmediato de incurrir en recargos por presentación fuera de plazo.

Procedimientos oficiales para regularizar

Para cumplir con esta obligación fiscal dentro del plazo voluntario, el documento oficial habilitado es el modelo 102 de la Agencia Tributaria. Este formulario permite identificar al contribuyente, detallar el resultado de la liquidación y formalizar la entrega de los fondos adeudados. La presentación y el pago a través del modelo 102 deben completarse antes de que finalice el día de mañana jueves.

Existen múltiples canales disponibles para realizar este trámite hasta el día de mañana inclusive. Los ciudadanos pueden tramitar el pago en la Sede Electrónica de la Agencia Tributaria utilizando tarjeta o mediante cargo directo en cuenta. Asimismo, es posible acudir a entidades financieras colaboradoras, como bancos o cajas de ahorros, presentando el documento impreso para realizar el ingreso correspondiente.

De igual modo, existe la opción de formalizar el trámite presencialmente en las delegaciones u oficinas de la Agencia Tributaria. Todas estas alternativas están diseñadas para garantizar que el expediente quede regularizado ante Hacienda sin contratiempos. Se recomienda utilizar los canales digitales para mayor rapidez y seguridad en la transacción.

Sanciones e impacto financiero

El incumplimiento del pago genera consecuencias escalonadas según el momento de regularización. Si el banco devuelve el cargo o se rebasa el 5 de noviembre sin abonar el modelo 102, se inicia un procedimiento de apremio. Si el contribuyente subsana el impago de forma voluntaria poco después del vencimiento y antes de recibir una notificación oficial de Hacienda, se aplicará un recargo inicial.

Advertisement

Esta penalización inicial no exige intereses de demora, siendo la alternativa menos gravosa dentro de los recargos contemplados por la normativa tributaria. Sin embargo, si el abono se realiza dentro del plazo fijado en la notificación oficial, el recargo exigido se eleva significativamente. Por el contrario, si el obligado tampoco liquida la deuda en ese segundo margen, se aplicará el recargo ordinario de apremio máximo.

La sanción máxima del 20% conlleva la exigencia de intereses de demora de entre el 3,75% y el 4,0625%, calculados exactamente desde el día siguiente al vencimiento del periodo voluntario fijado. Además, la normativa contempla la posibilidad de aplazamiento de la deuda de hasta 12 meses. Sin embargo, este trámite no es automático ni constituye un derecho incondicional.

El interesado debe justificar su situación financiera ante la Agencia Tributaria y tramitar la petición en el apartado de pago y aplazamientos de la Sede Electrónica antes del vencimiento. Cabe considerar que el aplazamiento concedido generará los correspondientes intereses legales durante el periodo de diferimiento. Finalmente, se alerta sobre supuestos correos electrónicos que suplantan a la Agencia Tributaria durante estas fechas.

Estos textos fraudulentos alertan sobre supuestas deudas o errores para captar datos personales mediante enlaces maliciosos. Se recuerda que si el pago está domiciliado o gestionado en la web oficial, no debe accederse a ningún enlace sospechoso. Verifique cualquier trámite directamente en la Sede Electrónica del organismo oficial para proteger su información financiera y evitar estafas.