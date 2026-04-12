Pacma se manifiesta en Sevilla contra la tauromaquia y denuncia 'contradicción' religiosa

El Partido Animalista (Pacma) realizó su manifestación anual en Sevilla contra las corridas de toros, denunciando la incongruencia de quienes apoyan el maltrato animal. La protesta se enfrentó a contramanifestaciones y dificultades burocráticas.

Un año más, y ya son once, el Partido Animalista y con el Medio Ambiente ( Pacma ) salió a las calles de Sevilla para su manifestación antitaurina. Esta es la segunda manifestación más importante que organiza Pacma en España, después de la de Madrid, y este año volvió a recorrer las calles de la capital andaluza bajo el lema 'No matarás'.

El objetivo principal de la protesta era denunciar la contradicción que, según Pacma, existe cuando los toreros y sus seguidores, que se confiesan creyentes, apoyan el maltrato animal implícito en la tauromaquia. La manifestación se extendió por más de dos horas, comenzando en los Jardines de Murillo y transitando por la calle San Fernando, con destino final en las puertas de la Real Maestranza de Caballería de Sevilla, la icónica plaza de toros. A lo largo del recorrido, no se reportaron incidentes significativos, salvo algún grito de apoyo al torero Morante de la Puebla por un joven en la calle Arfe y la confrontación verbal de un aficionado taurino con una manifestante, a quien acusó de consumir cordero a pesar de su protesta antitaurina. En el lugar, un hombre con un abanico de Vox instó a los manifestantes a 'trabajar'.\Simultáneamente, una veintena de miembros de Vox intentaron 'contraprogramar' la manifestación, desplegando una gran pancarta frente a la Maestranza, mientras que otros portaban pancartas en defensa de las corridas de toros. Por motivos de seguridad, la Policía impidió a Pacma instalar el escenario previsto para el acto final de la manifestación. A pesar de que las pancartas fueron retiradas y sus portadores se dirigieron a presenciar la corrida, la acera quedó despejada. La concentración, al superar las 20 personas y obstruir el tráfico en una vía pública, requería permiso de la Subdelegación del Gobierno en la provincia, pero esta última no respondió a la solicitud de información sobre si el partido de ultraderecha contaba con la autorización correspondiente. Ante esta situación, Pacma anunció que presentaría una protesta ante la Subdelegación por el trato recibido. Desde el inicio, la manifestación enfrentó desafíos, como dificultades para que el vehículo que encabezaba el evento ocupara su lugar, lo que obligó a mostrar los permisos oficiales. A pesar de estos inconvenientes, la marcha transcurrió sin mayores complicaciones.\El recorrido se caracterizó por la exhibición de lemas antitaurinos en español, japonés y francés, los cuales fueron grabados por numerosos turistas. Algunos turistas interpretaron la manifestación como un evento festivo, en parte gracias a la batucada que marcaba el ritmo de la marcha. Entre los manifestantes, Javier Luna, presidente de Pacma y candidato a la Junta de Andalucía, reiteró su llamado al fin de la tauromaquia. Luna destacó que, según encuestas, el 80% de la población rechaza esta práctica, señalando un progreso significativo en la concienciación social, aunque lamentó un retroceso político debido al apoyo de partidos como PP, PSOE y Vox a las corridas de toros. Clara Márquez, coordinadora de Pacma en Sevilla, afirmó que la tauromaquia está en declive, a pesar de la aparente ocupación de la plaza de la Maestranza, y aseguró que esto no representa a la sociedad sevillana, enfatizando el creciente número de personas que expresan su rechazo en redes sociales y en las calles. Márquez recordó que la Maestranza tiene una capacidad inferior a 13.000 espectadores, mientras que más de 1.000 personas protestaron en la calle. Anunció, además, una próxima protesta de Pacma, esta vez contra los coches de caballos que circulan en Sevilla, abogando por alternativas como vehículos eléctricos, siguiendo el ejemplo de Málaga y Santo Domingo





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