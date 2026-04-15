Pablo Motos y Sonsoles Ónega piden disculpas por error sobre el IVA de los libros en El Hormiguero

El presentador de El Hormiguero, Pablo Motos, y la periodista Sonsoles Ónega han ofrecido disculpas a la audiencia por haber compartido información incorrecta sobre el tipo de IVA aplicado a los libros durante una entrevista emitida en directo. Ambos reconocieron el desliz y prometieron mayor rigor en el futuro.

Pablo Motos , conductor del popular programa El Hormiguero , se dirigió a sus espectadores este miércoles, 15 de abril, para ofrecer una sincera disculpa en nombre del equipo y suyo propio. El motivo de la retractación fue un error cometido la noche anterior durante la entrevista a Sonsoles Ónega , colaboradora y compañera en la cadena Antena 3 . Ambos generaron revuelo al compartir públicamente datos inexactos sobre el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) que grava los libros, una equivocación que no pasó desapercibida para la audiencia y que pronto se convirtió en tema de conversación.

El presentador, visiblemente apenado y con la intención de atajar la controversia, decidió abordar el asunto al inicio de la emisión, antes de dar paso a su invitado, el cantante Pablo Alborán. Con estas palabras, Motos intentó aclarar la situación y eximir de responsabilidad a su invitada, aunque reconoció la falta de verificación por parte del equipo: 'Quiero pedir disculpas porque ayer dimos un dato incorrecto. Os cuento lo que pasó. Sonsoles Ónega nos propuso, al equipo, hablar del IVA de los libros porque le parecía excesivo un 21%. Nosotros le dijimos que sí, y nadie comprobó el dato. Es un error. Resulta que el IVA de los libros es un 4%. Siempre somos rigurosos, pero ayer metimos la pata. Os pido mil disculpas y os garantizo que no volverá a pasar'. La declaración buscaba subrayar el compromiso del programa con la precisión y la honestidad ante su público, admitiendo una falla puntual en su habitual estándar de calidad.

La información errónea difundida se refería al tipo impositivo aplicable a los libros, que en realidad se beneficia de un tipo superreducido del 4%, y no del 21% que erróneamente se mencionó. Los documentos oficiales emitidos por la Agencia Tributaria española confirman esta tasa reducida, detallando además que este tipo se aplica a una amplia gama de publicaciones, incluyendo libros, periódicos, revistas (siempre que no contengan publicidad de forma predominante), partituras, mapas y cuadernos de dibujo, excluyendo aquellos elementos electrónicos.

El error se produjo cuando Motos, al comentar el asunto con Ónega, afirmó: 'Hay una cosa que me gustaría comentar contigo: el IVA de los libros. O sea, el cine lo bajaron al 10%, el de los libros sigue siendo el 21%… lo mismo que un paquete de Ducados'. Ónega, en aquel momento, asintió sin cuestionar la cifra, añadiendo: 'Sí, es correcto'. La conversación continuó con una reflexión sobre el coste de los libros y la necesidad de fomentar la lectura y la industria editorial, sugiriendo la posibilidad de una rebaja fiscal. Motos incluso llegó a manifestar que 'No debería existir' el IVA para los libros, vinculando la cuestión con la ausencia del presidente del Gobierno en el país en ese momento. El segmento concluyó con un comentario directo a Pedro Sánchez sobre su posible desconocimiento del tema, a lo que Ónega respondió de manera jocosa.

Es importante destacar que la periodista Sonsoles Ónega también había pedido disculpas por el mismo incidente horas antes de la intervención de Motos. Desde el plató de su propio programa, donde trabaja en Antena 3, Ónega reconoció el error con vehemencia: 'Ayer nos equivocamos en El Hormiguero a cuenta del IVA de los libros, que no es un 21% sino un 4%. ¡Error! Me fustigo, llevo todo el día angustiada por no haber confirmado el dato, que está equivocado'. La periodista describió el desliz como 'absolutamente involuntario' y reiteró su pesar, asegurando que no había intención alguna de desinformar o manipular a la audiencia.

Ambas disculpas, emitidas con pocas horas de diferencia, demuestran la gravedad que el programa y la periodista otorgan a la precisión de la información que transmiten a su público y el compromiso de mantener la confianza de los espectadores a través de la transparencia y la rectificación de sus fallos.





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