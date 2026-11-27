Pablo Hernández de Cos asumirá la presidencia del Banco Central Europeo, marcando un hito histórico para España y la política monetaria de la eurozona.

Pablo Hernández de Cos se consolidará como el nuevo presidente del Banco Central Europeo, marcando un hito histórico para España, que nunca en sus casi tres décadas de historia dentro de la unión monetaria había tenido a un representante al timón de las decisiones sobre los tipos de interés. Su trayectoria profesional lo trasladará desde Basilea, sede del Banco de Pagos Internacionales, hasta Fráncfort, donde ocupará en febrero la oficina que actualmente pertenece a Christine Lagarde, culminando un proceso complejo que requería el visto bueno final del Parlamento Europeo y la propia autoridad monetaria.

La compleja estrategia política de Hernández de Cos

La victoria de Pablo Hernández de Cos no fue un evento espontáneo, sino el resultado de una larga partida de ajedrez que el banquero central tuvo que gestionar con gran habilidad, a menudo enfrentando circunstancias adversas. Este éxito se fundamenta en su capacidad para mantenerse en la escena internacional y ampliar su currículum tras finalizar su mandato como gobernador del Banco de España, un cargo de seis años no renovables que culminó en un momento en que Christine Lagarde aún tenía mucha carrera por delante.

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El propio Pablo Hernández de Cos logró su posición por méritos propios, aprovechando su estrecha relación con altos cargos de la Reserva Federal de Estados Unidos y otros representantes monetarios de alto nivel que avalaron su candidatura. Estas figuras internacionales respaldaron su propuesta a pesar de la falta de amparo inicial del Gobierno español para dicho proceso, lo que demuestra que su ascenso se basó en su reputación técnica y en el respaldo de la comunidad financiera global más que en el apoyo político directo en las fases tempranas.

Las fuentes cercanas a estas negociaciones indican que si Pablo Hernández de Cos se hubiera mantenido al margen, aceptando un puesto en una universidad o en el sector privado, habría sido extremadamente complicado dar el salto a la presidencia. En ese escenario alternativo, España se hubiera tenido que conformar con una plaza rasa en el Comité Ejecutivo, una misión para la que el país habría apostado por un perfil mucho más bajo que el del exgobernador, perdiendo así la oportunidad de liderar la institución monetaria más poderosa del mundo.

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El apoyo decisivo del Ministerio de Economía

Las piezas del puzzle finalmente encajaron tras la salida de Luis de Guindos como vicepresidente del Banco Central Europeo, momento en el que la maquinaria de la renovación empezó a moverse con mayor fluidez. Es falso que Moncloa no apoyara la candidatura de Pablo Hernández de Cos, afirmación que circuló en ciertos medios, aunque sí existieron dudas iniciales debido a lo beligerante que se había mostrado el banquero en sus análisis sobre pensiones y el salario mínimo frente al Ejecutivo.

Carlos Cuerpo, vicepresidente del Gobierno y ministro de Economía, se convirtió en el mayor aval español para la candidatura. Este importante funcionario se encargó de despejar las dudas que pudiera tener Pedro Sánchez sobre el proceso, transmitiendo un mensaje claro: las opciones de una victoria eran reales, representaría un hito para el país con pocos precedentes y, por tanto, bien valía la pena apostar por él. EXPANSIÓN publicó que el Gobierno apostaba finalmente por Pablo Hernández de Cos para la presidencia, consolidando este respaldo crucial en los últimos meses de la negociación.

La competencia internacional y el miedo a un tercer candidato

La gran preocupación que siempre tuvo el equipo negociador era el posible surgimiento de un tercer candidato que fragmentara los votos, un riesgo que Pablo Hernández de Cos tuvo que mitigar personalmente pese al apoyo del Ministerio de Economía. No se apostaba por ser simplemente el representante español, sino por el perfil específico de De Cos, utilizando argumentos como el fuerte crecimiento reciente del PIB de España frente a la media europea y la rotación histórica, ya que Países Bajos había tenido a Wim Duisemberg mientras España nunca había presidido el BCE.

Las cosas se aceleraron en primavera, ante los rumores de salida anticipada de Christine Lagarde del Banco Central Europeo, quedando tres claros favoritos: Pablo Hernández de Cos, el neerlandés Klaas Knot y el alemán Joachim Nagel. Desde ese momento, Pablo Hernández de Cos y Carlos Cuerpo mantenían llamadas periódicas para informarse de la evolución de la situación. Fue a petición del propio banquero que no se hizo público el apoyo de inmediato, ya que no quería lanzar demasiado pronto su candidatura para evitar quemarse de cara a la opinión pública mientras los economistas le avalaban como el gran favorito.

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Para la candidatura española, el miedo real nunca fueron Klaas Knot o Joachim Nagel. Klaas Knot contaba con serios detractores entre los países miembros del euro que habían sufrido su dureza durante la crisis de deuda soberana y que, como Italia, le guardaban un profundo rencor. Se escuchaba en Bruselas la frase de que si uno no sabe qué votar, debe votar al contrario de cómo lo haga Países Bajos, una actitud que Giorgia Meloni, presidenta de Italia, plasmó al no recibir a Klaas Knot en audiencia, a pesar de su reputada trayectoria al frente del Banco de los Países Bajos.