Pablo Aguado lleva a cabo una corrida de toros de gran profundidad en la Feria de la Manzanilla

La Feria de la Manzanilla de Sanlúcar de Barrameda vivió una tarde inolvidable con la actuación de Pablo Aguado, que llevó a cabo una corrida de toros de gran profundidad y naturalidad.

La Feria de la Manzanilla de Sanlúcar de Barrameda vivió una tarde inolvidable con la actuación de Pablo Aguado , que llevó a cabo una corrida de toros de gran profundidad y naturalidad.

La plaza estuvo llena de expectación y los aficionados respondieron con entusiasmo, llenando todos los asientos. La corrida comenzó con un encierro agradable y ofensivo, seguido de una serie de toros de nota que permitieron el triunfo de los toreros. Pablo Aguado abrió su actuación con un recibo a la verónica de gran suavidad, y desde el primer lance quedó claro que se encontraba a gusto.

Su faena fue construida a base de temple, dejando correr la embestida y ligando los muletazos con facilidad. La tanda de derechazos rematada con un precioso cambio de mano y un molinete para quedarse colocado marcó el rumbo de una obra que fue creciendo conforme avanzaban los minutos. Tras un pinchazo previo, Aguado dejó una estocada efectiva que le aseguró las dos orejas.

La corrida atravesó momentos de dificultad, pero el torero mantuvo siempre el gobierno de la situación y volvió a la derecha, recuperando el mando y construyendo los momentos de mayor emoción del festejo. La actuación de Pablo Aguado fue rotunda y dejó una sensación de que el toreo de mayor profundidad, el de más aroma y el de mayor naturalidad llevó la firma de este torero sevillano





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