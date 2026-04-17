Pablo Aguado: La Solera del Torero en su Momento Cumbre

Análisis de la tauromaquia de Pablo Aguado, comparándola con un vino de calidad que madura con el tiempo. Se destacan su estilo clásico heredado de grandes toreros sevillanos, su serenidad, la búsqueda de un ritmo propio y su capacidad para torear para sí mismo, alcanzando momentos de sublime conexión con el toro.

Al igual que un buen vino requiere su tiempo para madurar en la barrica y alcanzar la plenitud de su sabor, la trayectoria de Pablo Aguado parece seguir un curso similar, un proceso de maduración pausada pero profunda. Aquellos que poseen una clase innata y provienen de una estirpe de excelencia tienden a ganar solera y profundidad con los años, y Aguado se encuentra en este preciso instante.

Ha alcanzado ese momento cumbre, comparable a la uva en su máximo esplendor, un punto en el que el torero, como el fruto, sabe exactamente quién es y quién no es, navegando esa necesaria introspección para definir su propia esencia. La tauromaquia de Aguado evoca la rica herencia de los toreros sevillanos clásicos, como Pepín Martín Vázquez, Manolo González, Pepe Luis Vázquez e incluso, en ciertas embestidas y remates, se percibe un eco de Curro Romero.

Con maestría, Aguado traslada este legado a la arena, buscando esa parada del tiempo que, pese a la imposibilidad inherente de su propósito, se convierte en un desafío personal, un pulso vibrante en sus muñecas cargadas de gracia. Su pensamiento es tan sereno como su discurso, cada acción parece calculada, desde la forma de citar en los terrenos adecuados hasta la búsqueda de ese ritmo intrínseco que lo define.

Cuando logra ese compás, la faena se eleva a cotas de música interior, fusionando su propio sentir con la embestida del toro. Porque la verdadera tauromaquia, el arte de torear en su máxima expresión, solo se alcanza cuando se torea para uno mismo. No es para el público, ni para complacer a nadie, sino en ese acto de profunda concentración, en ese dedicar la faena a la propia esencia, cuando uno se abstrae de todo para rozar esa lejana pero a la vez cercana nada, ese estado de nirvana taurino.

Lo verdaderamente admirable de Pablo Aguado es que no es un torero anclado en el pasado, aunque lo respete y lo encarne, sino un torero de un destiempo, pues lleva el sentir clásico en su propio y único sentido. Esta cualidad es la que marca una diferencia sustancial en su toreo. De hecho, las escasas ocasiones en las que su actuación no ha logrado convencerme han sido cuando ha intentado justificar un toro de malas condiciones a base de arrimones y muletazos sin verdadero argumento.

Este es un error terrible, pues el intento de justificar un toro con fuerza bruta y medias faenas, cuando la sensatez indicaría otra vía, desvirtúa su propia propuesta artística. Aun así, la verdadera grandeza de Aguado está aún por desvelarse, ese natural de cobre y oro viejo, comparable a una moneda preciosa que él posee y que, con una frecuencia que maravilla, sabe lanzar al aire, esperando que aterrice en el momento perfecto.





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