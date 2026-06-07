En España, buena parte de las disputas que en los últimos meses han tenido lugar en torno al derecho a la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) se han concentrado sobre todo en: quién puede declararse objetor, cómo hacer que se cumplan los registros autonómicos que establece la ley o qué ocurre cuando hospitales enteros dejan de practicar interrupciones voluntarias del embarazo porque prácticamente todos sus profesionales se acogen a esa posibilidad.

De Suecia a Etiopía: países que prohíben la objeción del aborto frente a los registros que establece la ley en España . Activistas por el derecho al aborto se congregan frente a la Fundación Heritage durante la Marcha de las Mujeres (EEUU).

En España, buena parte de las disputas que en los últimos meses han tenido lugar en torno al derecho a la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) se han concentrado sobre todo en: quién puede declararse objetor, cómo hacer que se cumplan los registros autonómicos que establece la ley o qué ocurre cuando hospitales enteros dejan de practicar interrupciones voluntarias del embarazo porque prácticamente todos sus profesionales se acogen a esa posibilidad. A nivel internacional existen modelos y regulaciones de este tipo que se encuentran sistemáticamente ausentes de los debates que acostumbran a darse en España.

Hay países que no contemplan la objeción de conciencia en la atención al aborto o que directamente la prohíben. Se trata de enfoques que consideran que la prioridad de un sistema sanitario es garantizar el acceso efectivo a la atención médica.

El estudio 'Objeción de Conciencia: Estándares internacionales de derechos humanos para su uso en la atención de salud sexual y reproductiva', elaborado por Human Rights Watch, la CEDES) y publicado en marzo de 2025, recordaba que 'Una realidad especialmente significativa, en un momento en el que España continúa enfrentándose a enormes dificultades para garantizar el acceso al aborto dentro de la red de centros públicos, pese a las sucesivas reformas legislativas.

Porque, aunque la interrupción voluntaria del embarazo es legal negro sobre blanco, se sabe que el ejercicio de la objeción de conciencia en los hospitales públicos (ya sea por motivos morales, profesionales o de medios materiales) ha terminado configurando un sistema en el que abortar sigue siendo inaccesible en amplias zonas del territorio. El modelo de atención actual, de hecho, sigue siendo muy semejante al que permitió la despenalización de las IVE en 1985.

Son las trabajadoras de estas clínicas -a las que son derivadas las mujeres desde sus centros de salud de referencia, como la que fundó Cañedo-Argüelles Gallastegui- quienes velan por su libertad para decidir sobre si continuar o no adelante con el embarazo. Imaginarios revelados. Hacia un nuevo marco jurídico, práctico y social sobre el derecho al aborto, elaborado por L'Associació de Drets Sexuals i Reproductius en 2024, sitúa justo ahí el núcleo del debate.

El documento plantea abiertamente la 'prohibición de la objeción de conciencia individual e institucional en los servicios públicos para garantizar el acceso de forma universal'. Además de defender otras propuestas como la despenalización total del aborto, la provisión íntegra del aborto dentro del sistema público, el acceso universal también para mujeres migrantes y la eliminación de barreras territoriales y administrativas.

El debate sobre la inclusión del aborto en la Constitución sitúa a las mujeres en primera línea frente a la ultraderecha, por ejemplo, la ley establece desde 2013 que 'un profesional de la salud no puede rehusarse a brindar servicios como anticonceptivos, aborto legal y transfusiones de sangre por creencias personales'. Ha avanzado en una dirección similar al prohibir la objeción de conciencia institucional.

La Corte Suprema mexicana dictaminó que todas las instituciones federales de salud deben prestar el servicio de aborto a quien lo solicite. Más allá de las diferencias jurídicas entre países, todos estos modelos comparten la concepción del aborto como servicio sanitario, cuya garantía no puede depender de la disponibilidad circunstancial de profesionales dispuestos a practicarlo o no





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