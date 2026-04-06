Países Bajos Implementará Peaje para Camiones: Impacto en Transportistas Españoles

A partir de julio de 2026, los Países Bajos introducirán un peaje para camiones que afectará a transportistas de varios países, incluyendo España. La medida busca fomentar la sostenibilidad y la eficiencia en el transporte, pero genera desafíos para el sector. El artículo analiza el impacto de la nueva regulación, el funcionamiento del peaje y la situación actual del parque móvil industrial en España.

El debate sobre el pago de peajes en las autopistas en España ha sido recurrente, fundamentándose en dos pilares principales: el principio de 'quien contamina, paga' y la necesidad de mantener las infraestructuras viales. Esta política de 'pago por uso' ha generado controversia no solo entre los conductores de vehículos particulares, sino también entre los transportistas.

Estos últimos, especialmente aquellos que operan en rutas internacionales, deben estar atentos a los cambios significativos que se implementarán en los Países Bajos a partir del mes de julio de 2026.\Específicamente, a partir del 1 de julio de 2026, los Países Bajos introducirán un sistema de peaje para camiones. Esto significa que los propietarios de camiones, tanto nacionales como extranjeros, incluidos los españoles, deberán pagar una tarifa por cada kilómetro recorrido. Este peaje se aplicará en prácticamente todas las autopistas del país, así como en ciertas carreteras provinciales y municipales. Se estima que más de 725,000 camiones provenientes de otros países circulan por estas vías. Es crucial destacar que todos los camiones deberán estar equipados con una Unidad a Bordo (OBU), que deberá permanecer activa en todo momento. Esta unidad será la encargada de registrar la distancia recorrida. El peaje se aplicará a los camiones holandeses y extranjeros clasificados en las categorías N2 y N3, cuya masa máxima autorizada supere los 3,500 kg. Esta medida busca promover un transporte más sostenible y eficiente. Para ello, se establecerán tarifas diferenciadas: cuanto más limpio y ligero sea el vehículo, menor será el importe por kilómetro. La intención es incentivar la inversión en vehículos más limpios y eficientes. La tarifa por kilómetro se calculará en base a la masa máxima autorizada (de la combinación de vehículos), la clase de emisiones de CO2 y, en algunos casos, la clase de emisiones Euro. Una parte considerable de los ingresos generados por el peaje para camiones se destinará a subvencionar mejoras en la sostenibilidad del sector del transporte.\En relación con la situación en España, según el último informe de Ideauto y Anfac, existe un parque automotor industrial considerablemente diverso. Se contabilizan 203,365 vehículos industriales sin etiqueta ambiental, 135,751 con etiqueta B y 271,290 con etiqueta C. La presencia de vehículos con etiquetas de bajas emisiones es significativamente menor: solo 8,260 vehículos con etiqueta ECO y 1,587 con etiqueta 0. En cuanto a la antigüedad de la flota, el panorama es similar: 203,423 vehículos industriales tienen más de 20 años de antigüedad, 9,956 tienen entre 15 y 20 años, 75,081 tienen entre 10 y 15 años, 11,359 tienen entre 5 y 10 años, y 132,750 tienen menos de cinco años. Esto indica que un tercio de este parque móvil tiene más de dos décadas de antigüedad, lo que subraya la necesidad de abordar la renovación de la flota y promover la adopción de tecnologías más limpias y eficientes en el sector del transporte





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