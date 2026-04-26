Pánico en la Cena de Corresponsales: Trump Evacuado por Sonidos que Parecían Disparos

El presidente Donald Trump y su esposa Melania fueron evacuados de la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca tras escucharse sonidos que testigos describieron como disparos. El Servicio Secreto actuó rápidamente para asegurar al presidente y a otros funcionarios clave.

El pánico se apoderó de la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca cuando, durante el evento, se escucharon sonidos que fueron interpretados por muchos como disparos.

El presidente Donald Trump, acompañado de su esposa Melania, fue evacuado rápidamente del Washington Hilton, el lugar donde se celebraba la cena, en medio de un despliegue de seguridad del Servicio Secreto. Testigos presenciales describieron un momento de confusión y alarma cuando los fuertes estruendos interrumpieron una conversación que el presidente Trump estaba manteniendo. Agentes del Servicio Secreto gritaron órdenes de '¡Agáchense, agáchense!

' mientras escoltaban al presidente y a otros funcionarios clave fuera del recinto. Stephen Miller, el principal asesor de Trump, fue visto siendo guiado a través de la multitud hacia la salida, evidenciando la urgencia de la situación. Inicialmente, la mayoría de los asistentes se agacharon buscando protección, pero permanecieron dentro del salón principal una vez que el presidente fue puesto a salvo.

La reacción inmediata fue de incertidumbre y preocupación, mientras las autoridades comenzaban a investigar la fuente de los sonidos y a asegurar el área. Posteriormente, el presidente Trump se pronunció a través de su red social, Truth Social, expresando su opinión sobre la continuación del evento.

'He recomendado que 'el espectáculo continúe'', escribió Trump, 'pero me guiaré enteramente por las autoridades policiales. ' Esta declaración refleja una actitud inicial de mantener la normalidad, pero subordinada a la evaluación de la seguridad por parte de las fuerzas del orden. Se confirmó que el presidente Trump ya había sido trasladado fuera de las instalaciones del Washington Hilton y que se está considerando la reprogramación del evento en los próximos 30 días.

Mientras tanto, la situación en el lugar de la cena comenzó a normalizarse gradualmente. Los asistentes, en su mayoría periodistas acreditados, fueron retenidos dentro del salón principal mientras las autoridades llevaban a cabo sus investigaciones. Varios reporteros informaron haber sido evacuados del hotel y, al salir, se encontraron con una calle repleta de vehículos de emergencia, incluyendo ambulancias y coches de policía, lo que confirmaba la seriedad de la respuesta a la posible amenaza.

La incertidumbre sobre la naturaleza de los sonidos persistió durante las primeras horas, alimentando especulaciones y generando un ambiente de tensión. La rápida evacuación del presidente Trump y la respuesta del Servicio Secreto demuestran la alta prioridad que se otorga a la seguridad del mandatario y de los altos funcionarios del gobierno. El incidente ha generado un debate sobre los protocolos de seguridad en eventos públicos de alto perfil y la necesidad de estar preparados para responder a posibles amenazas.

La investigación en curso busca determinar la causa de los sonidos que provocaron el pánico y descartar cualquier riesgo real para la seguridad de los asistentes. Además de este incidente, la información adicional que circulaba en ese momento incluía noticias sobre la cancelación de un viaje de representantes de Trump a Pakistán, relacionado con conversaciones sobre la guerra en Irán, así como reportes sobre la situación en Chernóbil, las disputas sobre las Islas Malvinas/Falklands y la investigación de la BBC sobre el caso Epstein.

Estos eventos, aunque distintos, contribuyen a un panorama global complejo y en constante evolución. La cobertura mediática de estos sucesos destaca la importancia de la información precisa y oportuna en un mundo cada vez más interconectado y vulnerable a la incertidumbre. La seguridad, la diplomacia y la investigación periodística se entrelazan en estos acontecimientos, reflejando los desafíos que enfrentan los líderes y los ciudadanos en el siglo XXI





bbcmundo / 🏆 23. in ES We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Donald Trump Cena De Corresponsales Servicio Secreto Evacuación Disparos

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Trump Asiste a la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca en un Ambiente de TensiónEl presidente Trump asistirá a la cena anual con los corresponsales de la Casa Blanca, un evento que se espera sea el más polémico de la historia debido a la conflictiva relación del mandatario con la prensa. La asistencia de Trump marca un cambio significativo después de años de boicot y se produce en un contexto de restricciones a la libertad de prensa y ataques verbales contra periodistas.

Read more »

Evacuación de Trump durante la cena de corresponsales por disparosEl presidente Donald Trump fue evacuado del salón donde se celebraba la cena anual de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca tras escucharse disparos. El presunto autor ha sido detenido. Este incidente se suma a otros intentos contra la seguridad del mandatario.

Read more »

Atentado durante la cena de corresponsales: Trump y su Gabinete evacuados tras disparos en WashingtonEl presidente Donald Trump y su Gabinete fueron evacuados de la cena de corresponsales en Washington tras un incidente con disparos. El atacante fue detenido, pero el evento quedó interrumpido. La seguridad actuó con rapidez, aunque la situación generó caos entre los asistentes.

Read more »

Alerta Máxima en la Cena de Corresponsales: Trump Evacuado por DisparosEl presidente Donald Trump fue retirado del escenario durante la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca tras el estallido de disparos. El Servicio Secreto aseguró al presidente y a otros funcionarios, y un sospechoso ha sido detenido. La cena podría reanudarse, pero la seguridad es la prioridad.

Read more »

Detenido hombre armado en el hotel Washington Hilton durante la Cena de CorresponsalesUn hombre armado abrió fuego en el lobby del hotel Washington Hilton, donde se celebraba la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca, con el presidente Trump presente. El Servicio Secreto detuvo al individuo y el evento fue interrumpido. El presidente Trump ha recomendado continuar con el evento, pero se guiará por las autoridades.

Read more »

Donald Trump evacuado de la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca tras reportes de disparosEl presidente de Estados Unidos, Donald Trump, fue escoltado rápidamente fuera del escenario por el Servicio Secreto durante la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca en Washington tras reportes de posibles disparos. El vicepresidente J. D. Vance y miembros del gabinete también fueron evacuados. Trump está a salvo y elogió al Servicio Secreto por su rápida acción. La policía confirmó que el incidente fue aislado y no hay amenaza para el público.

Read more »