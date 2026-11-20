El periódico Público argumenta ante la Audiencia Nacional que las actas de la exhumación de Francisco Franco tienen interés público y deben ser publicadas según la Ley de Transparencia.

El diario Público ha presentado sus argumentos legales ante la Audiencia Nacional para defender su derecho irrestricto a obtener las actas oficiales relacionadas con la exhumación de los restos del dictador Francisco Franco. El periódico sostiene que dichos documentos poseen un interés público tan evidente y crucial como los archivados durante el golpe de Estado del 23-F o los relacionados con la gestión sanitaria de la pandemia de covid.

Actas son expediente administrativo, no notarial

La posición jurídica del medio afirma que los instrumentos utilizados para trasladar los restos mortales del dictador forman parte estrictamente de un expediente administrativo. Por esta razón, estos papeles están sometidos plenamente al régimen de la Ley de Transparencia y no constituyen un protocolo notarial privado, tal como sostiene el Ministerio de Justicia en su rechazo.

Also read La Audiencia Nacional imputa a Julio Iglesias por agresiones sexuales en sus residencias

Sin obligación legal de oír a la familia

Público argumenta firmemente que no existe ninguna obligación legal vigente que exija dar audiencia previa a la familia de Francisco Franco antes de hacer públicos estos documentos administrativos. El diario señala que el ministerio no invocó la protección de los intereses de los herederos en su denegación inicial, lo que invalida cualquier supuesta reserva de privacidad familiar.

Historial de denegación y recurso al Consejo

La historia de este conflicto documental se remonta al 20 de junio de 2025, cuando el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno solicitó copia de todas las actas a través del Portal de Transparencia oficial. El ministerio denegó la solicitud un mes más tarde, forzando al periódico a interponer un recurso ante el propio Consejo para impedir que la información permaneciera oculta a los ciudadanos.

Advertisement

Interés público justifica la revelación de datos

El texto legal del periódico destaca que la esfera de derechos del solicitante no se ve afectada negativamente por el contenido de las actas, dado que estas registran eventos históricos de importancia nacional. Además, la ausencia de motivación por parte de la Administración para justificar el rechazo no constituye por sí sola una causa válida para denegar la información solicitada por el medio de comunicación.

Próximos pasos y plazo de resolución

El Ministerio de Justicia ya ha presentado sus conclusiones finales ante la audiencia judicial. El proceso avanza hacia una resolución decisiva antes del próximo día 26 de noviembre, fecha límite para que el resto de las partes interesadas presenten sus alegaciones y se cierre la fase de instrucciones del caso.

Crítica a la falta de argumentación ministerial

Público critica duramente que el Ministerio de Justicia no haya hecho ni un mínimo esfuerzo argumentativo para justificar por qué se denegaba una copia de las actas. Esta postura se alinea con la Ley de Transparencia, que exige una justificación sólida para limitar el acceso a la información pública y proteger el derecho fundamental de acceso.