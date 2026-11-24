El uso de agonistas GLP-1 como Ozempic altera la densidad mamaria en imágenes, complicando cribados. Radiólogos explican causas y nuevas tasas de rellamada.

El empleo extendido de medicamentos agonistas de los receptores de GLP-1, conocidos popularmente por la marca Ozempic, ha generado un nuevo escenario en la evaluación radiológica del tejido mamario. Los profesionales de la salud observan que la drástica reducción de peso producida por estos fármacos modifica la apariencia de las mamas en las mamografías, lo que obliga a recalibrar la interpretación de los resultados de cribado y aumenta la necesidad de pruebas complementarias.

Mecanismo de aumento de densidad mamaria

La radióloga Montes, portavoz de la Sociedad Española de Radiología Médica (Seram), detalla que la mama está compuesta por grasa y tejido fibroglandular. Al perder grandes cantidades de tejido adiposo de manera acelerada, la proporción relativa del tejido fibroglandular aumenta, lo que se traduce visualmente en una mayor densidad mamaria en la imagen. Este fenómeno no implica que haya más tejido glandular, sino que este resulta más prominente al desaparecer la grasa circundante.

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A esta alteración morfológica se suma el efecto de la piel sobrante tras la pérdida rápida de peso. Montes explica que la piel adicional contribuye al engrosamiento cutáneo visible en las radiografías, lo que intensifica aún más la sensación de densidad global. Cuanto mayor es la pérdida de peso documentada con estos tratamientos, mayor será el incremento perceptible en la densidad de las mamas durante el estudio de imagen.

Nuevos estudios y posiciones de la FDA

La Food and Drug Administration (FDA) de Estados Unidos ha exigido recientemente que se incluyan avisos sobre el riesgo de desarrollar neuropatía óptica como efecto secundario de estos fármacos. Estas alteraciones comenzaron a detectarse en la práctica clínica habitual durante las mamografías de cribado, realizadas cada año o cada dos años, al observar modificaciones respecto a controles anteriores. El interés científico ha aumentado debido a la incidencia creciente de estos hallazgos.

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Un estudio presentado en una conferencia estadounidense de radiólogos analiza longitudinalmente los casos de 107 mujeres, de entre 34 y 79 años, que recibieron tratamiento con agonistas de los receptores de GLP-1 durante al menos un año. La pérdida de peso documentada en este grupo osciló entre 2,7 y 48,5 kilos. Se utilizaron pruebas emparejadas, sumando un total de 214 exploraciones para comparar el estado antes y después del tratamiento.

Impacto en cribados y tasas de rellamada

La Dra. Gombos, radióloga diagnóstica en el Brigham and Women's Hospital de Boston, precisa que estos cambios no deben considerarse un efecto secundario directo del medicamento, sino una consecuencia mecánica de la pérdida de volumen. Gombos menciona antecedentes como un pequeño estudio prospectivo del Dr. Fabian en la Universidad de Kansas, con 23 mujeres, donde se observó una reducción mediana del 22 % en el volumen absoluto del tejido fibroglandular tras seis meses de tratamiento con tirzepatida.

No obstante, el aumento de la densidad global conlleva que la mamografía sea menos efectiva para detectar anomalías ocultas. La portavoz de la Seram advierte que es necesario realizar pruebas complementarias, como ecografías o tomosíntesis, para aclarar los hallazgos dudosos. En el estudio estadounidense se observó un aumento de la tasa de rellamada del 10% al 22,4%, es decir, un número significativo de mujeres tuvieron que volver para realizar pruebas adicionales.

Recomendaciones médicas y seguimiento

Gombos subraya que los hallazgos no deberían ser motivo de alarma ni llevar a las mujeres a interrumpir el tratamiento con medicamentos GLP-1, ya que el proceso refleja un cambio estructural y no la aparición de una patología nueva. Quienes usen estos fármacos deben seguir cumpliendo con las recomendaciones estándar de detección del cáncer de mama, sin retrasar las pruebas de detección únicamente por el hecho de estar bajo este tratamiento.

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Montes matiza que este efecto no es algo nuevo, ya que se ha observado en mujeres sometidas a cirugía bariátrica, pero la generalización del uso de estos fármacos en los dos últimos años ha convertido un fenómeno anecdótico en una situación mucho más frecuente. Las profesionales insisten en la importancia de comunicar estos cambios para evitar ansiedad innecesaria y garantizar la eficacia del diagnóstico.