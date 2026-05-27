Oxfam advierte que casi la mitad de las trabajadoras del hogar mayores de 55 años no accederá a una pensión contributiva

Un informe de Oxfam alerta sobre la precariedad de las trabajadoras del hogar y cuidados mayores de 55 años en España: solo el 45,9% obtendrá pensión contributiva, un 14% se jubilará sin prestación alguna, y la mayoría sufre inseguridad económica. El estudio señala el envejecimiento acelerado del sector y la necesidad de equiparar derechos con el régimen general de la Seguridad Social.

Un informe de la organización no gubernamental Oxfam revela una situación crítica para las trabajadoras del hogar y de cuidados mayores de 55 años en España, que se aproximan a la jubilación sin garantías de acceso a una pensión suficiente.

El estudio, publicado recientemente, estima que solo el 45,9% de estas empleadas mayores de 55 años accederá a una pensión contributiva, mientras que un preocupante 14% se jubilará sin prestación alguna, frente al 21% del conjunto del mercado laboral. Este panorama se agrava en un sector feminizado, precarizado y racializado, donde las trabajadoras envejecen más rápido que la media y cuyos derechos se han ido reconociendo lentamente en los últimos años.

Desde 2021, el número de afiliadas mayores de 55 años se ha duplicado, lo que evidencia un envejecimiento acelerado de la fuerza laboral en este ámbito. La investigadora y autora del informe explica que a lo largo de la vida laboral, estas mujeres acumulan carencias significativas en cotizaciones, lo que se traduce en pensiones mínimas o inexistentes.

De hecho, el ingreso medio mensual de las trabajadoras del hogar y cuidados mayores de 55 años que participaron en la encuesta es muy bajo, lo que les impide ahorrar. Un 42% declara haber tenido que retrasar el pago del alquiler en el último año, casi la mitad se ha endeudado para llegar a fin de mes y un 87% no podría afrontar un gasto imprevisto de 600 euros.

Ante esto, organizaciones como Las Kellys y otras agrupaciones de trabajadoras del hogar unen fuerzas para denunciar la desigualdad, ejemplificada en la frase "No es lógico que un torero se jubile a los 55 años y nosotras a los 67". Exigen la equiparación de derechos con el régimen general de la Seguridad Social, para asegurar la cotización por salario real, una prevención efectiva de riesgos laborales y la regularización de su situación.

El informe también señala que muchas de estas trabajadoras consideran probable seguir trabajando en la economía informal al llegar a la edad legal de jubilación, y que un porcentaje significativo cree que tendrá que retrasar su jubilación más allá de los 65 años. En resumen, el texto subraya la urgencia de políticas públicas que protejan a este colectivo vulnerable, garantizando su derecho a una vejez digna y a una pensión adecuada tras décadas de trabajo, a menudo invisibilizado y mal remunerado.

La situación evidencia una brecha de género, racial y socioeconómica que se perpetúa en el sistema de pensiones y que requiere una transformación profunda para corregir las desigualdades estructurales que afectan a las trabajadoras del hogar y de cuidados





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