Owono lamenta la muerte de Jesús de Miguel en el FC Andorra

Jesús Owono, portero del FC Andorra, expresa su dolor tras el fallecimiento del delantero Jesús de Miguel, del Tenerife, por un accidente en la Segunda División española.

El portero Jesús Owono, del FC Andorra, ha publicado una conmovedora misiva en la que manifiesta su profundo sufrimiento y consternación tras el trágico fallecimiento del delantero Jesús de Miguel, de 30 años, perteneciente al CD Tenerife. Este duelo ha surgido tras un grave accidente ocurrido durante un encuentro de la Segunda División española disputado el lunes, donde ambos jugadores se vieron involucrados en un choque fatal en el campo.

El dolor profundo de Jesús Owono

Jesús Owono, de 25 años, ha descrito estos momentos como los más difíciles de su vida, confesando que le resulta sumamente complicado asimilar la magnitud de lo acontecido. En su carta, publicada a través de las redes sociales oficiales de su equipo, el guardameta ecuatoguineano, que cuenta con más de 47 internacionalidades, escribió: siento un dolor enorme por la pérdida de Jesús y pienso constantemente en él, en su familia y en todas las personas que lo querían. Añadió que, aunque sabe que habrá muchas cuestiones por abordar y que afrontará lo que venga con todo el respeto, en este instante solo puede pensar en el dolor compartido.

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El incidente en el minuto 90+7

El suceso mortífero tuvo lugar en el séptimo minuto del tiempo añadido del partido, cuando el marcador ya registraba un empate a dos goles entre el Tenerife y el FC Andorra. Según los detalles revelados, Owono salió hacia el círculo central para despejar un balón largo y, durante la acción, su rodilla impactó contra Jesús de Miguel. El delantero quedó completamente inmóvil sobre el césped mientras recibía los primeros auxilios médicos, antes de ser trasladado de urgencia en ambulancia desde el estadio Heliodoro Rodríguez López hasta un centro hospitalario cercano, donde finalmente perdió la vida.

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Homenajes y reacciones en el fútbol

El mundo del fútbol ha respondido rápidamente a la noticia rindiendo un merecido homenaje a Jesús de Miguel, padre de un hijo y quien se había incorporado al Tenerife en el verano de 2025. Se ha instaurado un minuto de silencio en todos los partidos europeos disputados durante esta semana. Por su parte, el presidente de la Federación de Fútbol de Guinea Ecuatorial, Venancio Tomás Micha, emitió un comunicado ofreciendo su apoyo humano y profesional a Owono, calificándolo de protagonista involuntario de este trágico incidente. Lautaro Spatz, defensa y compañero del FC Andorra, también utilizó sus redes sociales para destacar la desolación de su amigo, asegurando que jamás haría daño a nadie de forma intencionada.

Investigación policial y duelo oficial

Las autoridades españolas han abierto una investigación rutinaria para determinar si existe homicidio imprudente tras el fallecimiento. Mientras tanto, el CD Tenerife ha anunciado oficialmente seis días de luto institucional, suspendiendo todas sus actividades deportivas y corporativas durante este periodo. Los jugadores, directivos y personal del club asistirán al funeral que se celebrará en Navahermosa, Toledo. Asimismo, el club abrirá su estadio el sábado por la tarde para permitir que los aficionados rindan una despedida digna al fallecido. Los partidos de la Segunda División programados para este fin de semana entre el Tenerife y el Granada, así como entre el Andorra y el Mallorca, han sido aplazados.