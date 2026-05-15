Overgie adquiere Berrly y se une a Rungie, transformando su plataforma en una solución unificada de gestión de comunidades y CRM

La empresa de gestión de comunidades y participación de fans Overgie continúa su expansión mediante la adquisición de Berrly, una empresa especializada en tecnología de gestión de clientes (CRM) para la industria del entretenimiento y otras entidades sociales y del tercer sector. Con esta transacción, Overgie invierte en una plataforma más innovadora y complementaria para ofrecer una solución integral de gestión de comunidades y, a través de la integración de Berrly, CRM.

Jordi Julià, director de márketing de Overgie , y Eric Sala, CEO de Berrly y nuevo responsable tecnológico de Overgie . La filial de Rungie integrará la tecnología de gestión de clientes de la empresa adquirida en su plataforma.de Barcelona.

La empresa de gestión de comunidades y participación de fans, especializada en tecnología de gestión de clientes (CRM, por sus siglas en inglés) para digitalizar clubs, asociaciones, fundaciones y ONG. Con esta transacción, Overgie busca convertirse en una plataforma de referencia en la gestión de comunidades de fans y seguidores tanto en la industria del entretenimiento como en distintas entidades de ámbito social y del tercer sector





ExpansionBolsa / 🏆 34. in ES We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Overgie Berrly Rungie Gestión De Comunidades Tecnología De Gestión De Clientes Personalización Fidelización Analítica Nuevas Vías De Negocio

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

La nueva sede de Anxoita en MadridLa tapa es, en parte, el eje común de todos los proyectos, así como la vocación por basar su oferta en precios competitivos, con tícket medio de 25-30 euros.

Read more »

Una empresa emergente hace frente a la escasez de agua extrayéndola del aireLa gran caja metálica blanca se encuentra en un estacionamiento del sur de California, con una apariencia común hasta que comienza a salir agua de una manguera conectada a ella....

Read more »

Jordi Martí, arquitecto: «Si quieres cambiar las ventanas de tu casa, cuidado si tienes superficies frías, mala ventilación o posibilidad de tener radón»Cada vez es más común apostar por cerramientos bien sellados, pero esto podría tener inconvenientes

Read more »

Qué tienen en común Tamara Falcó, Belén Corsini y Tana Rivera para acertar siempre como invitadas: vestidos con capa, joyas 'vintage' y sandalias cómodasMás allá de las tendencias, aristócratas y empresarias españolas coinciden en una fórmula infalible para bodas como siluetas favorecedoras, accesorios heredados y prendas pensadas para aguantar horas sin perder elegancia

Read more »