OV Agencia Creativa Triunfa con Campaña Innovadora para Banco Sabadell

La agencia OV, liderada por Pipo Virgós y Paco Badia, ha sido galardonada con los Premios Nacionales de Creatividad por su exitosa campaña «Cómo sobrevivir a una OPA hostil» para Banco Sabadell. La campaña destacó por su capacidad de comunicar un contexto financiero complejo de manera emocional y efectiva, evitando la adquisición hostil del banco.

Pipo Virgós y Paco Badia , directores creativos de OV, comparten su perspectiva sobre la industria y el proceso detrás de la campaña galardonada en los Premios Nacionales de Creatividad.

La campaña, creada para Banco Sabadell bajo el título «Cómo sobrevivir a una OPA hostil», se destacó por su capacidad de transformar un contexto financiero complejo en una propuesta creativa audaz, valiente y culturalmente relevante, obteniendo el máximo reconocimiento en San Sebastián. El equipo de OV celebró con un impresionante botín de 5 oros, 6 platas y 8 bronces.

En una entrevista exclusiva, Virgós y Badia revelaron las claves del éxito de este y otros proyectos, además de ofrecer una evaluación del estado actual de la industria publicitaria y el futuro de la agencia. La campaña para Banco Sabadell fue mucho más que publicidad; se trató de aterrizar conceptos financieros a un terreno emocional, explicando las implicaciones de una posible adquisición hostil.

El banco articuló sus mensajes en torno a la premisa de que la decisión final residía en los accionistas, logrando evitar la venta y cumpliendo el objetivo principal. La agencia se sintió inmensamente feliz al lograr este resultado, considerando que la no fructificación de la OPA fue la recompensa más valiosa.

Para Virgós y Badia, esta campaña fue especialmente significativa, conectando con un sentimiento arraigado en la defensa del poder de elección del consumidor, presentando un relato de David contra Goliat que resonó en el público. La agilidad de la agencia para reaccionar a cada movimiento del BBVA, gracias a un equipo senior, pequeño y unido entre banco y agencia, fue crucial para el éxito.

La flexibilidad para no adherirse a una agenda preestablecida y la capacidad de cubrir todos los escenarios posibles fueron también factores determinantes. En cuanto a la efectividad en campañas complejas como esta, Pipo y Paco enfatizan que la conexión emocional es fundamental, ya que los productos tienden a ser similares y fácilmente replicables. OV gestiona su versatilidad creativa adaptándose a diferentes clientes y momentos, apoyándose en equipos y proveedores que puedan ofrecer la mejor respuesta a cada proyecto.

El año pasado, OV experimentó una transformación significativa, pasando de obtener tres bronces en los Premios Nacionales de Creatividad a convertirse en la agencia más galardonada. Los directores creativos atribuyen este éxito a una combinación de proyectos exitosos, nuevos clientes, un equipo en crecimiento y, especialmente, a la OPA que se convirtió en un duelo de comunicación entre bancos.

En un momento de profunda transformación, OV se distingue por su disposición a trabajar con clientes que buscan hacer las cosas de manera diferente, arriesgando y desafiando las convenciones





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