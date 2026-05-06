Otra baja en Vox Murcia: María Guerrero abandona el partido tras criticar a la cúpula y a Luis Gestoso

La concejala de Vox en el Ayuntamiento de Murcia, María Guerrero, se suma a las ocho bajas en el partido desde la caída de José Ángel Antelo, denunciando falta de respeto y contratos a familiares de cargos.

La crisis interna en Vox en la Región de Murcia continúa con la dimisión de María Guerrero , concejala de la formación en el Ayuntamiento de Murcia, quien ha anunciado su salida del partido a través de la red social X. Guerrero, quien se suma a los ocho concejales y una diputada que han abandonado Vox desde la caída del exlíder regional José Ángel Antelo el pasado 26 de febrero, ha expresado su descontento con la dirección actual del partido.

En su comunicado, la edil ha afirmado que 'actualmente no reconozco a mi partido y continuar en él sería avalar unos comportamientos que no comparto', aunque ha aclarado que seguirá como concejala no adscrita en el Consistorio. La cúpula de Vox, según Guerrero, 'está tomando una deriva que no concuerda con los valores y principios que compartía y por los que me afilié'.

La concejala ha criticado especialmente al portavoz del grupo municipal y miembro del Comité Ejecutivo Nacional de Vox, Luis Gestoso, a quien acusa de un trato 'carente de la más mínima educación y respeto'. Guerrero ha detallado que esta situación la llevó a una baja médica por ansiedad y que su decisión de abandonar el partido también se debe a las declaraciones del nuevo líder regional de Vox, José Manuel Pancorbo, quien calificó de 'magníficas' las relaciones dentro del grupo municipal.

'Continuar en el partido sería mirar hacia otro lado cuando se vierten afirmaciones que no son verdad', ha señalado. Además, Guerrero ha lamentado la pérdida de 'perfiles válidos y queridos' en el partido y ha denunciado la contratación de familiares y parejas de cargos, en referencia a la relación sentimental entre Nerea Alzola, coordinadora del grupo municipal, y Luis Gestoso.

A pesar de su dimisión, Guerrero ha manifestado su intención de seguir trabajando 'con el encargo que me encomendaron los murcianos en las urnas: mejorar nuestra Murcia y España', por lo que no renunciará a su acta de concejal. Sin embargo, en el Ayuntamiento de Murcia, el PP de José Ballesta gobierna con mayoría absoluta, por lo que Vox no es una pieza decisiva en la toma de decisiones





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