La osteoporosis afecta a tres millones de personas en España. Se celebra el Día Mundial el 20 de octubre para alertar sobre esta enfermedad silenciosa.

La enfermedad ósea conocida como osteoporosis continúa siendo un desafío grave para el sistema de salud español, afectando a aproximadamente tres millones de personas en el país. Esta patología, frecuentemente llamada la epidemia silenciosa, puede progresar sin síntomas evidentes hasta que una fractura por fragilidad ocurre sin traumatismos significativos. Con motivo del Día Mundial de la Osteoporosis, que se celebra anualmente el 20 de octubre, los especialistas han destacado la urgencia de mejorar la detección temprana y el manejo de esta condición crónica.

Testimonio de fracturas postparto

Sandra Toril, una enfermera de 39 años, vivió una experiencia traumática que ilustra la dificultad en el diagnóstico temprano. Una semana antes de dar a luz a su hija de forma natural, experimentó un dolor intenso en la ingle izquierda que limitaba su movilidad. En urgencias atribuyeron las molestias a problemas musculares, pero tras el parto, una radiografía reveló una fractura de pubis. Aunque guardó reposo, el dolor se extendió a la espalda y tres meses después, una resonancia magnética confirmó siete vértebras fracturadas.

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Impacto físico y emocional

El diagnóstico marcó un giro de 180 grados en la vida de Toril, dejándole dolor crónico y limitando severamente su funcionalidad. No puede levantar pesos ni hacer esfuerzos por el alto riesgo de sufrir nuevas fracturas, lo que la obligó a dejar su empleo y adaptar su hogar con luces con sensor y una ducha en lugar de bañera. Emocionalmente, experimentó un sentido de abandono y frustración porque algunos médicos insinuaron que sus dolores podían ser fruto de una depresión posparto, ignorando señales físicas claras.

Prevalencia y factores de riesgo

La osteoporosis suele asociarse incorrectamente solo con mujeres mayores y la menopausia, pero afecta a una población mucho más amplia. Las estadísticas indican que casi el 55% de los mayores de 50 años presenta osteopenia, una pérdida de masa ósea que puede preceder a la enfermedad, y cerca del 11% ya padece osteoporosis directamente. El doctor Ordás señala que patologías como la artritis reumatoide, los trastornos tiroideos o renales, y fármacos como corticoides y benzodiacepinas aumentan el riesgo. En casos específicos, como el de Toril, el uso de heparina durante el embarazo y una celiaquía no diagnosticada a tiempo también influyeron.

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Gravedad de las fracturas

Las fracturas de cadera y vértebras son especialmente graves y tienen consecuencias devastadoras para la autonomía del paciente. Un 30% de los pacientes desarrolla dolor crónico y la mitad no recupera su capacidad funcional previa. En el caso de las fracturas de cadera, uno de cada cuatro pacientes no puede volver a su domicilio y requiere atención residencial, mientras que un 20% fallece durante el primer año por complicaciones derivadas de la lesión y la hospitalización. La prevención es clave, ya que tras la primera fractura, el riesgo de una segunda en dos años se multiplica por cinco.

Herramientas de prevención y tratamiento

La Fundación Internacional de la Artrosis y Osteoporosis (OAFI) promueve el uso de la herramienta FRAX para estimar la probabilidad de fractura y la densitometría DEXA para medir la densidad mineral ósea. Sin embargo, el acceso a estas pruebas está condicionado por la disponibilidad de equipos, el coste y las listas de espera. Como alternativa, se plantea la densitometría por ultrasonidos del calcáneo, que no utiliza radiación ionizante. El tratamiento incluye fármacos antirresortivos u osteoformadores, y se investigan nuevas terapias con anticuerpos monoclonales para ampliar las opciones terapéuticas.