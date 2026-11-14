Oskar Matute: EH Bildu, barrera contra gobierno reaccionario de PP y Vox

El candidato Oskar Matute asegura que EH Bildu evitará un gobierno del PP y Vox en las elecciones del 30 de noviembre para proteger la democracia y la izquierda.

Oskar Matute, cabeza de lista por Bizkaia de la coalición abertzale EH Bildu, ha definido las elecciones del 30 de noviembre como un enfrentamiento decisivo entre la democracia y una involución autoritaria. El político de Barakaldo, nacido en 1972, advierte que su formación no puede mantenerse neutral ante la posibilidad de un gobierno formado por el Partido Popular y Vox, sean juntos o por separado. Matute, quien junto a Mertxe Aizpurua fue la figura más visible de EH Bildu en el Congreso de los Diputados durante la legislatura anterior, presenta a su formación como la garantía de un voto nacionalista inquebrantable dentro del eje de la izquierda.

EH Bildu como dique contra la reacción

La estrategia electoral de EH Bildu se basa en la idea de que son indispensables para frenar cualquier intento de retorno de la derecha radical al poder. Matute sostiene que su formación actuará de manera inmediata para impedir la llegada al gobierno de las formaciones del Partido Popular y Vox. Esta posición no es una alianza condicional, sino una postura firme de oposición a lo que la coalición abertzale denomina "la ola reaccionaria". El candidato asegura que apoyarán a cualquier fuerza que logre bloquear dicha combinación de partidos sin pedir nada a cambio inicialmente, marcando una línea clara de actuación política desde el primer momento de la campaña.

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Encuestas favorables y disputa nacionalista

Las encuestas actuales sitúan a EH Bildu por encima del Partido Nacionalista Vasco (PNV) en Euskadi, consolidándolos como un actor fundamental en la pugna por el espacio político nacionalista. Oskar Matute describe este crecimiento no como un aluvión pasajero, sino como un fenómeno constante y sostenido que ha transformado el mapa electoral vasco. A pesar de esta trayectoria ascendente, el líder de EH Bildu insiste en que el número de escaños no es el objetivo final. El enfoque recae en la capacidad de concentrar apoyos suficientes para hacer inviable cualquier gestión gubernamental que involucre al PP y a Vox, priorizando la estabilidad democrática sobre el cálculo numérico estricto.

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Inspiración del Frente Amplio vasco

Matute reconoce explícitamente la influencia del Frente Amplio de Uruguay, citando la figura de Pepe Mujica y los Tupamaros como referentes ideológicos de su proyecto político. Desde esta perspectiva, EH Bildu aspira a construir un espacio de unidad popular hegemónico que trascienda el simple refugio de la izquierda o el independentismo. La coalición busca ser la fuerza capaz de impulsar cambios estructurales desde el soberanismo y la defensa del territorio, evitando cualquier forma de equidistancia política. Esta alineación estratégica se observa en la composición de sus listas, que incluyen figuras de Alternatiba y exdirigentes de la CUP, reforzando su carácter de frente amplio.

Consecuencias y próximos pasos electorales

El escenario electoral de finales de noviembre presenta riesgos concretos que EH Bildu intenta mitigar mediante su posición de barrera. Matute compara la situación actual con derrotas recientes de la derecha en Brasil, donde Lula detuvo a Flavio Bolsonaro, y en Estados Unidos, con el revés de Donald Trump. En el contexto español, el peligro radica en que una eventual victoria del Partido Popular y Vox podría revertir las políticas progresistas. Por ello, EH Bildu se mantiene como un socio clave para el Gobierno de Pedro Sánchez, ofreciendo su apoyo a cambio de una agenda centrada en la política de vivienda y otros objetivos de izquierdas.