Oskar Matute considera muy grave si se confirman las informaciones sobre Zapatero

El diputado de EH Bildu pide esperar a la declaración del expresidente y advierte sobre la teoría del entorno.

Oskar Matute , diputado de EH Bildu en el Congreso, ha expresado su profunda preocupación ante las recientes informaciones que vinculan al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero con un presunto delito relacionado con joyas valoradas en 1,3 millones de euros.

En una entrevista concedida al programa 'La Noche en 24h' y recogida por Europa Press, Matute calificó la situación de 'muy grave' y aseguró que, de confirmarse lo publicado, supondría 'una sorpresa muy alta' para su formación política, que siempre había mantenido un concepto positivo del exmandatario socialista. Sin embargo, el diputado vasco instó a esperar a la declaración de Zapatero, prevista para los próximos 17 y 18 de junio, antes de emitir un juicio definitivo, subrayando la importancia de respetar la presunción de inocencia.

Matute también se refirió a la 'teoría del entorno', una expresión que, según advirtió, resulta especialmente sensible para EH Bildu debido a las experiencias vividas en el País Vasco.

'Cuando nosotros oímos hablar de las teorías del entorno, nos echamos a temblar', afirmó, recordando que esta argumentación ha sido utilizada históricamente para justificar 'una persecución y una represión masiva y sistemática que se ha llevado por delante a muchísimos inocentes'. El diputado pidió prudencia y evitar caer en el 'clickbait' o en la tentación de vender más periódicos a costa de la reputación de las personas.

Insistió en que lo importante es que Zapatero ofrezca explicaciones 'creíbles' y, si estas no llegan, 'entonces igual sí tenemos que salir a decir que eso no es ético y que eso no es razonable'. El origen de la polémica se encuentra en la tasación encargada por el juez que cifra en 1,3 millones de euros el valor de las joyas halladas en el domicilio del expresidente.

Este hecho ha desatado un intenso debate político y mediático, con diversas voces pidiendo transparencia. Matute, no obstante, ha querido marcar distancias con quienes ya han condenado a Zapatero sin pruebas.

'No pasa nada por perder clickbaits o vender menos periódicos', sentenció, defendiendo la necesidad de un proceso justo. La declaración de Zapatero en junio será clave para esclarecer los hechos y, según Matute, determinar si la izquierda debe modificar su percepción sobre el exdirigente. En cualquier caso, el diputado de EH Bildu dejó claro que su formación no respaldará comportamientos que atenten contra la ética si se demuestran ciertos.

Pero mientras tanto, abogó por no adelantar conclusiones y por respetar el derecho a la defensa. La postura de Matute refleja la tensión entre la necesidad de exigir responsabilidades y el respeto a los principios democráticos, en un caso que ha generado gran expectación mediática. La comunidad política espera con interés las explicaciones de Zapatero, que podrían aclarar no solo el origen de las joyas, sino también las implicaciones legales y políticas que de ello se deriven





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