Osakidetza registra 17 denuncias por acoso sexual en tres años con escasa derivación a la vía judicial

Un informe de Osakidetza detalla las denuncias por acoso recibidas entre 2023 y 2025, destacando una baja tasa de expedientes disciplinarios y una mínima intervención de la Fiscalía ante los casos reportados.

Un reciente informe presentado por la directora general de Osakidetza , Lore Bilbao, ante el Parlamento Vasco , ha arrojado luz sobre una problemática preocupante dentro del sistema sanitario público de Euskadi. Los datos, recabados tras una solicitud de información realizada por Rebeka Ubera, portavoz de EH Bildu en la Comisión de Salud, revelan que entre los años 2023 y 2025 se han registrado un total de 17 denuncias formales por acoso sexual o acoso por razón de sexo en el ámbito laboral.

Del total de personas afectadas, catorce son mujeres y tres hombres, lo cual evidencia una prevalencia marcada en el género femenino dentro de los incidentes notificados. La tendencia temporal muestra un incremento constante, pasando de cuatro casos en 2023, a seis en 2024 y siete durante el transcurso de 2025, lo que pone de relieve la necesidad de revisar los protocolos de prevención y actuación frente a estas conductas en los centros de salud. El análisis de la gestión de estos expedientes por parte de la administración revela una disparidad significativa entre el número de denuncias recibidas y las medidas disciplinarias aplicadas. De las 17 comunicaciones registradas en la asesoría confidencial, el Servicio Vasco de Salud ha iniciado doce expedientes informativos, pero apenas la mitad han derivado en procesos disciplinarios. En cuanto a las consecuencias directas para los agresores, Osakidetza reporta que solo se han aplicado dos sanciones firmes hasta la fecha. El resto de las situaciones se encuentran distribuidas en diversos estados administrativos: once casos han sido archivados, uno fue declarado prescrito, y otros se mantienen en diversas fases de tramitación, ya sea pendientes de resolución judicial o de finalización interna. Resulta especialmente llamativo que, tras tres años de denuncias, solamente una haya sido trasladada ante la Fiscalía, lo que levanta interrogantes sobre la eficacia de los canales de denuncia actuales y la contundencia de las respuestas institucionales. La estructura de protección frente a este tipo de violencias se sustenta en un servicio de asesoramiento que abarca a toda la plantilla de Osakidetza, incluyendo estudiantes en prácticas y personal de empresas subcontratadas. A través de un teléfono específico y un formulario en línea, los trabajadores pueden reportar comportamientos que van desde actitudes sexistas normalizadas en entornos sociales hasta agresiones sexuales graves que atentan contra la dignidad del trabajador. La definición oficial de la entidad abarca conductas que crean un entorno intimidatorio, degradante u ofensivo, enfatizando que cualquier comportamiento machista es contrario a los valores de la institución. Sin embargo, la brecha entre la detección de estas conductas y la imposición de sanciones efectivas plantea un debate necesario en el seno del Parlamento Vasco sobre la seguridad real de los profesionales sanitarios. La dirección de Recursos Humanos de Osakidetza se enfrenta al reto de convertir estos cauces informativos en herramientas más resolutivas que garanticen un entorno libre de acoso y discriminación, asegurando que la política de tolerancia cero declarada sea coherente con las acciones llevadas a cabo tras cada denuncia





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