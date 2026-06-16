Ormuz se abre tras el fin de la guerra y el levantamiento del bloqueo naval

Tras el acuerdo entre Irán y Estados Unidos el estrecho comienza a reabrirse mientras las organizaciones marítimas trabajan en la desminación y la seguridad de los buques que retornan a la zona.

El 11 de junio de 2026 la televisión estatal iraní retransmitió imágenes de una lancha motora navegando a través de líneas de embarcaciones ancladas en el estrecho de Ormuz , justo frente a la ciudad portuaria de Bandar Abbas.

El reportaje citó fuentes marítimas y explicó que esta escena marcaba el primer paso de los buques que tienen permiso para pasar por el estrecho tras la firma de un acuerdo entre Irán y Estados Unidos que pone fin a la guerra en la región. El mismo día el presidente estadounidense Donald Trump ordenó que se levantara el bloqueo naval que había sido impuesto durante las últimas semanas de conflicto.

Aunque la apariencia de normalidad en la zona del estrecho sea un fuerte indicio de cambio, los transportistas de Asia y Europa no se apresuran a regresar a la ruta. Según declaraciones de las principales organizaciones de transporte marítimo el tráfico en el estrecho tardará varias semanas en volver a un estado de estabilidad porque la zona sigue requiriendo una evaluación rigurosa de las minas submarinas situadas como táctica de defensa durante las hostilidades.

En un comunicado los transportistas reiteraron que no utilizarán las vías marítimas antes de que se garantice la seguridad plena de los buques. Se prevé que los líderes de Washington y Teherán firmen un memorando de entendimiento durante la jornada del viernes. Este documento no sólo confirmará el cese definitivo de hostilidades, sino que establecerá los procedimientos y protocolos para la reapertura segura del estrecho de Ormuz además de la supervisión conjunta de los buques que transiten por el mismo.

La comunidad internacional tendrá que evaluar los procesos de desminado y asegurarse de que las operaciones de navegación cumplan con normas internacionales para evitar incidentes que puedan comprometer la seguridad de los tripulantes y la integridad de los buques. El estrecho de Ormuz ha sido durante mucho tiempo una pieza clave de la seguridad marítima mundial.

Controlar este paso permite a las naciones acceder al mar Rojo y al golfo de Arabia y, por ende, al acceso de cruceros, mercancías y gas a los mercados de la región. La apertura de Ormuz después de la fase bélica abre posibilidades de incremento en el tráfico comercial, muy necesario en un contexto donde la demanda de energía sigue alta.

Sin embargo, la mirada de los expertos se centra en la necesidad de establecer un sistema permanente de vigilancia y coordinación internacional. El bloqueo naval y el establecimiento de una zona de desminado deben mantenerse durante un período extendido para asegurarse de que las rutas marítimas devuelvan su normalidad sin riesgos





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