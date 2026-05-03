Oriol Antolí hace historia en la Backyard Ultra: Récord nacional y una hazaña de resistencia

El ultrarunner español Oriol Antolí bate el récord nacional de la Backyard Ultra en Bélgica con 113 vueltas y 757,74 kilómetros recorridos, demostrando una increíble fortaleza física y mental.

Oriol Antolí ha inscrito su nombre en los anales del deporte español al completar una hazaña monumental en la Backyard Ultra , una de las pruebas de resistencia más extremas del mundo, celebrada en Retie, Bélgica.

El ultrarunner catalán logró un impresionante récord nacional de 113 vueltas, equivalentes a 757,74 kilómetros recorridos en 113 horas, con 90 de ellas dedicadas a la carrera en sí. Aunque se quedó a tan solo seis vueltas de igualar la marca mundial, su desempeño representa un logro extraordinario y un testimonio de su increíble fortaleza física y mental. La Backyard Ultra se distingue por su formato singular: un circuito de 6,7 kilómetros que los corredores deben completar cada hora.

La prueba no tiene un límite de tiempo ni de distancia predefinido; el objetivo es simple pero brutalmente desafiante: ser el último corredor en pie. Aquel que no logre completar el circuito en el tiempo asignado es automáticamente descalificado, lo que convierte la carrera en una batalla de resistencia implacable, un verdadero 'Battle Royale' del running. La estrategia juega un papel crucial, ya que el tiempo de descanso disponible varía según la velocidad a la que se complete cada vuelta.

Como explica Antolí, completar el circuito en 35 minutos otorga 25 minutos de descanso, mientras que hacerlo en 59 minutos y 59 segundos deja apenas un segundo para recuperarse. Esta dinámica exige una planificación meticulosa y una gestión inteligente de la energía. El éxito de Antolí no solo se atribuye a su resistencia física, sino también a una nutrición cuidadosamente planificada por su equipo.

A pesar del esfuerzo extenuante, solo perdió 400 gramos de peso durante los casi cinco días de carrera, gracias a una dieta basada principalmente en geles energéticos y puré de patatas, diseñada para mantener sus niveles de energía y optimizar su recuperación. El ganador de la prueba fue el polaco Łukasz Wróbel, un especialista en este tipo de ultramaratones, quien completó una vuelta más que Antolí y permaneció en movimiento durante 84 horas, 41 minutos y 18 segundos.

La competencia fue feroz, pero el espíritu de camaradería también estuvo presente, como señala Antolí: 'Es la única carrera en el mundo en la que el que va a quedar último puede estar una vuelta charlando con el que va a quedar primero'. Esta peculiaridad subraya la naturaleza única de la Backyard Ultra, donde la resistencia y la perseverancia son tan importantes como la velocidad y la estrategia.

La prueba no solo desafía los límites físicos de los corredores, sino que también pone a prueba su fortaleza mental y su capacidad para soportar el dolor y la fatiga extrema. La Backyard Ultra es una experiencia transformadora que puede llevar a los corredores al límite de sus capacidades. En el caso de Antolí, la falta de descanso prolongada provocó alucinaciones, un fenómeno común en este tipo de pruebas de ultra resistencia.

'En esta carrera, en algún momento, las plantas me animaban', reveló el catalán, describiendo una de las extrañas experiencias que experimentó durante la competición. Estas alucinaciones son una manifestación del agotamiento extremo y la privación del sueño, pero también demuestran la increíble capacidad del cuerpo humano para adaptarse y sobrevivir en condiciones adversas. La hazaña de Oriol Antolí es un ejemplo inspirador de determinación, perseverancia y la búsqueda de los límites del rendimiento humano.

Su récord nacional en la Backyard Ultra no solo lo convierte en un referente del running en España, sino que también lo consolida como un atleta de clase mundial. Su historia es un testimonio de que, con la preparación adecuada, la disciplina y una mentalidad inquebrantable, es posible superar incluso los desafíos más difíciles.

La Backyard Ultra, con su formato implacable y su exigencia extrema, sigue siendo una prueba única en el mundo del running, atrayendo a atletas de élite de todo el planeta que buscan poner a prueba sus límites y alcanzar la gloria





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