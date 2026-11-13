Origen del hantavirus en MV Hondius rastreado a Patagonia mediante genómica

Estudio genómico revela que el hantavirus del crucero MV Hondius se originó en el norte de la Patagonia y se propagó por contacto humano directo.

Un estudio publicado en la revista Science ha establecido que el brote de hantavirus que afectó al crucero MV Hondius tuvo su origen en un único caso de infección en tierra, específicamente en el norte de la Patagonia argentina. La investigación, liderada por científicos del Centro Nacional de Microbiología, demuestra que el virus entró a bordo a través de un pasajero y se propagó posteriormente mediante transmisión de persona a persona.

Evidencia genómica de origen patagónico

Las secuencias genómicas del virus aislado de los pasajeros coinciden estrechamente con cepas del hantavirus Andes detectadas previamente cerca de Villa Melquina, ubicada en el norte de la Patagonia. Este área registra brotes históricos documentados en 2018 y otro incidente registrado en 2025, lo que sitúa geográficamente el foco de la infección. Los análisis históricos y los datos epidemiológicos de la provincia de Neuquén confirman esta vinculación genética con los casos registrados en la región durante esos periodos.

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Transmisión humana confirmada por timeline

La investigación concluye que la propagación a bordo no fue exclusivamente zoonótica, sino que involucró contagios entre tripulantes y pasajeros. Esta conclusión se basa en el registro de síntomas hasta 60 días después de que el buque zarpara de Ushuaia, superando ampliamente el período máximo de incubación del virus de 45 días. Este desfase temporal indica que la infección se mantuvo activa mediante contactos directos entre individuos en el barco.

Vínculo entre pacientes y secuencia temporal

Los investigadores identificaron un vínculo epidemiológico directo entre el caso 5 y el caso 11, ya que ambos comparten una mutación específica en la secuencia viral. Esta coincidencia molecular sugiere una transmisión directa entre estos pacientes específicos. La trayectoria del virus se trazó desde el norte de la Patagonia a finales de 2025, siguiendo a los pasajeros que cruzaron los Andes hacia Argentina en enero, ingresando por la provincia del Neuquén.

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Cronología de los casos fatales

El crucero MV Hondius zarpar de Ushuaia el 1 de abril, cinco días después de que llegara a la ciudad. Dos días después de la salida, un hombre neerlandés, parte de una pareja viajera, comenzó a presentar síntomas como fiebre, cefalea, dolor abdominal e insuficiencia respiratoria. Falleció el 11 de abril, y su esposa también contrajo el virus, muriendo el 26 de abril en un hospital de Sudáfrica durante la repatriación de los restos. Un pasajero británico también desarrolló síntomas durante el viaje.

Métodos forenses y conclusiones finales

Ante la falta de muestras directas del viaje de los dos primeros fallecidos, los expertos reconstruyeron sus movimientos utilizando registros de paso de fronteras y visitas a zonas de observación de aves. El Centro Nacional de Microbiología logró secuenciar las muestras de casi la totalidad de los casos, excepto el primero. La presencia de poblaciones virales mixtas o múltiples infecciones zoonóticas también se plantea para explicar variaciones genéticas, aunque la transmisión humana sigue siendo la explicación más sólida para la expansión en el barco.