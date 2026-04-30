Organizaciones civiles intensifican protestas por la crisis de vivienda en España

Las organizaciones en defensa de la vivienda anuncian nuevas movilizaciones en Madrid y Cataluña, exigiendo medidas urgentes contra la especulación y los altos precios de los alquileres. Denuncian la complicidad de partidos políticos y empresas inmobiliarias en la crisis habitacional, que ha dejado a miles de familias en riesgo de desahucio.

Las organizaciones civiles en defensa de la vivienda han anunciado una nueva ola de protestas en Madrid, con una primera manifestación programada para el próximo 24 de mayo.

En un comunicado, los activistas denuncian que los parches legislativos ya no son suficientes y que la situación es insostenible. Aunque reconocen que el Real Decreto aprobado fue una medida mínima, afirman que podría haber evitado el desalojo de hasta un millón de personas. Critican duramente a partidos como PP, Vox y Junts, así como al PNV por su abstención, a quienes califican como el brazo político del rentismo.

Según los manifestantes, la crisis de vivienda es provocada y sostenida por rentistas, inmobiliarias, fondos de inversión, bancos y grandes conglomerados, con la complicidad de gobiernos e instituciones que favorecen la especulación. La coalición Ni un desahucio más ha anunciado movilizaciones masivas en las próximas semanas, exigiendo un plan de contingencia contra la especulación, la recuperación de la moratoria antidesahucios, contratos de arrendamiento indefinidos, control de precios y la ampliación de viviendas protegidas mediante el tanteo y retracto.

La primera marcha, bajo el lema La vivienda nos cuesta la vida. Bajemos los precios, tendrá lugar en la capital. El Sindicato de Inquilinas de Madrid describe una crisis sin precedentes, con precios prohibitivos, abusos de los caseros y condiciones de hacinamiento. Alicia del Río, portavoz del sindicato, afirma que no pueden soportar más la situación y que si los propietarios quieren desalojarlos, encontrarán resistencia.

En los últimos cinco años, los alquileres en la Comunidad de Madrid han subido un 50%, superando los 1.200 euros mensuales de media, lo que obliga a muchas familias a destinar más del 70% de su salario al pago del alquiler. Del Río critica la falta de respuesta firme de las administraciones, que actúan tarde y mal.

Recordando la gran manifestación del año pasado, donde medio millón de personas salieron a las calles, los activistas esperan una mayor participación este año debido al empeoramiento de la situación. En Cataluña, las organizaciones de vivienda han anunciado pasos hacia una huelga general, argumentando que la presión contra el rentismo no ha sido suficiente.

La Plataforma por un trabajo y una casa dignas, formada por sindicatos de vivienda y trabajo, exige una reducción de la jornada laboral, un salario mínimo de 1.500 euros, bajada de rentas y reconocimiento de derechos sindicales. Isi Sáez, coportavoz de la plataforma, afirma que la alianza entre quienes defienden el derecho a la vivienda y al trabajo es más necesaria que nunca, ya que la ofensiva contra las condiciones de vida no se detiene en el ámbito laboral.

Rubén Páez, otro miembro de la plataforma, explica que las huelgas se organizan mediante asambleas y hacen un llamamiento al tejido social para sumarse al proceso. El 1 de mayo será la primera movilización conjunta de la plataforma.

Además, se está organizando una huelga de alquileres contra Alquiler Seguro, acusando a la empresa de cobros ilegales, imposición de seguros y visitas injustificadas. Esta campaña busca que hasta 30.000 familias dejen de pagar sus rentas temporalmente. No es la primera vez que se plantean estas acciones: en 2025, en Cataluña, se organizó una huelga de impagos masivos contra Inmo Criterio-Caixabank, logrando que parte del parque inmobiliario pasara a manos de los ocupantes o de la Generalitat.

En 2024, el fondo buitre Nestar-Azora sufrió acciones similares en Madrid. Recientemente, España conmemora el primer aniversario de la gran manifestación por el derecho a la vivienda, donde miles de personas salieron a las calles para exigir soluciones a la crisis habitacional





publico_es / 🏆 5. in ES We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Crisis De Vivienda Protestas Alquileres Especulación Desahucios

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Precio Gasolina hoy, 28 de abril, en España: Consulte los precios en las principales ciudadesEl precio de la gasolina hoy en Madrid Este martes, 28 de abril de 2026, el precio del Gasolina 95 E5 en Madrid oscila entre 1,34 y 1,72 euros por litro. Por su parte, el Diesel A...

Read more »

ElevenLabs expande su presencia en España con una nueva oficina en MadridLa compañía de IA de voz ElevenLabs refuerza su apuesta por el mercado español abriendo una nueva oficina en Madrid y buscando facilitar la adopción de la IA en entornos de producción real para empresas locales. La inversión de Banco Santander subraya el interés en esta tecnología.

Read more »

Feijóo apuesta por alargar la vida útil de todas las centrales nucleares en España'La nuclear es una gran aliada de la transición energética', defiende el líder del PP.

Read more »

España invita a Delcy Rodríguez a la Cumbre Iberoamericana en MadridEl ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha confirmado que España invitará a Delcy Rodríguez, actual presidenta encargada de Venezuela, a la Cumbre Iberoamericana que se celebrará en Madrid en noviembre. La decisión se basa en principios diplomáticos y en la apuesta por aliviar las sanciones al país venezolano tras la captura de Nicolás Maduro. La invitación reaviva el debate sobre la normalización de las relaciones con el gobierno venezolano y recuerda el polémico episodio del 'Delcygate'.

Read more »

España invitará a Delcy Rodríguez a la Cumbre Iberoamericana en Madrid'Vamos a actuar como se actúa siempre: se invita a quien tiene la representación internacional de cada país', ha reconocido el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares....

Read more »

Mohari busca crecer en España más allá del Four Seasons MadridLicenciada en Periodismo por la Universidad Complutense y título de experta en Comunicación Bursátil y Sectores Económicos de la APIE. Desde finales de 2015, es redactora de EXPANSIÓN, especializada en el sector Inmobiliario y en Turismo.

Read more »