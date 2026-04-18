Orestes Barbero, de Pasapalabra a Saber y Ganar: Un nuevo reto para el carismático concursante

El filólogo Orestes Barbero, conocido por su paso por Pasapalabra y su histórica rivalidad con Rafa Castaño, regresa a la televisión pública para participar en Saber y Ganar junto a otros exconcursantes. La noticia coincide con su reciente crítica a las reglas del concurso de Antena 3 y sus declaraciones sobre la cuantía de los premios.

El nombre de Orestes Barbero está intrínsecamente ligado a Pasapalabra . A pesar de no haber logrado alzarse con el codiciado bote, el filólogo originario de Burgos ha dejado una huella imborrable en la historia del concurso de Antena 3, principalmente por su épica rivalidad con Rafa Castaño. Ambos concursantes acaparaban la atención del público cuando el programa se emitía en Telecinco. Sin embargo, una histórica sentencia del Tribunal Supremo obligó a la cadena a cesar de inmediato sus emisiones, lo que supuso la salida abrupta de Orestes y Rafa del programa.

La cadena Antena 3, reconociendo el potencial y el magnetismo de esta dupla, decidió recuperarlos. El duelo entre Orestes y Rafa en la nueva etapa del concurso batió todos los récords de audiencia, un hito que solo sería superado tiempo después por la victoria de Manu Pascual y Rosa Rodríguez, quienes se coronaron como ganadores del bote más cuantioso de la historia del programa, superando los 2,7 millones de euros. Orestes vivió una situación similar a la de Manu Pascual en su momento. A pesar de haber luchado por el rosco durante un tiempo considerablemente mayor que su rival, se vio superado cuando Rafa logró resolver las 25 definiciones de una tacada. Aun así, el concursante se ganó el profundo cariño y la admiración del público. En esa etapa, que representaba su tercera participación en Pasapalabra –había debutado con tan solo 19 años–, Orestes acumuló la nada despreciable suma de 215.000 euros a lo largo de las 360 entregas en las que participó.

Tras su 'derrota' frente a Rafa Castaño, Orestes no se desvinculó por completo del mundo de la televisión. De hecho, dio sus primeros pasos en el ámbito cinematográfico con una aparición en la película El hotel de los líos, compartiendo pantalla con reconocidos actores como José Mota y Pepe Viyuela. Pocos meses después, RTVE confirmó su fichaje para el programa El cazador, emitido en La 1, donde compartiría equipo con otros rostros conocidos de los concursos como Erundino Alonso, Paz Herrera, Ruth de Andrés y Lilit Manukyan.

Ahora, Orestes emprende un nuevo regreso a la televisión pública, esta vez al mítico programa Saber y ganar. Se incorporará a las entregas presentadas por Rodrigo Vázquez los fines de semana, uniéndose a otros dos 'campeones' que también han pasado por Pasapalabra: Nacho Mangut y Susana García. Este flamante trío debutará en el legendario concurso de La 2 este mismo sábado, enfrentándose a Los Socarrats, un equipo al que le resta únicamente un mes para abandonar el programa. Es importante recordar que Saber y ganar establece un límite de participación de 25 fines de semana por equipo.

En coincidencia con el triunfo de Rosa Rodríguez, Orestes reapareció en la primera línea mediática concediendo una entrevista en la que expresó su opinión crítica sobre las reglas de Pasapalabra. Sugirió que el concursante que acumula más tiempo de participación en el programa se ve perjudicado. En sus propias palabras, declaró: Tendrían que tener más cuidado con el primer concursante, el que hace crecer el bote, ya que acaba más cansado y nervioso cuando llega el segundo. El segundo siempre llega más fresco.

Orestes también cuestionó la cuantía de los premios que pone en juego el concurso. Señaló que el importe del premio se ha mantenido inalterable desde el año 2000, a pesar de que el Índice de Precios al Consumo (IPC) ha experimentado un incremento cercano al doble. Según sus cálculos, los premios deberían ser prácticamente duplicados. Orestes, graduado en Filología Hispánica y poseedor de un Máster en Literatura Hispanoamericana y Española, Teoría de la Literatura y Literatura Comparada, ha sabido compaginar sus rigurosos estudios académicos con diversas e interesantes aventuras televisivas, demostrando su versatilidad y su pasión por el conocimiento y el entretenimiento





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