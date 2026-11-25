La Ley de Sucesiones establece que los familiares hasta cuarto grado heredan antes que la Hacienda Pública. Descubre los plazos, excepciones autonómicas y datos reales sobre herencias.

La normativa vigente en España ratifica que los familiares cercanos tienen prioridad absoluta sobre la Administración para heredar bienes, incluso cuando el fallecido no dejó un testamento. La Ley de Sucesiones y el Código Civil establecen un orden jerárquico claro que excluye al Estado hasta que se agoten los derechos de parientes hasta el cuarto grado de parentesco.

Las estadísticas recientes confirman que es extremadamente raro que el Patrimonio del Estado adquiera bienes por desheredación automática. En el año 2025, solo trece herencias pasaron a manos del Estado central, mientras que en 2024 la cifra fue de catorce casos. Esta tendencia muestra una disminución significativa comparada con años anteriores, donde la cifra superaba los treinta casos anuales.

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Jerarquía legal de los herederos

El orden de prelación comienza con los hijos y demás descendientes del fallecido. Si no existen hijos, la herencia pasa a los padres y ascendientes. Posteriormente, el cónyuge viudo tiene derecho a la herencia, siempre que no estuviera separado legalmente o de hecho en el momento del fallecimiento. Los hermanos y sobrinos entran en juego en los grados segundo y tercero respectivamente, cubriendo un espectro muy amplio de la familia extensa.

La representación legal permite que los hijos de un hermano fallecido hereden en su lugar, lo que facilita que los sobrinos accedan a los bienes antes que cualquier institución pública. Esto significa que la ausencia de un testamento no deriva automáticamente en la nacionalización de los bienes, sino que activa estos mecanismos de solidaridad familiar extendida definidos por la ley.

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Excepciones autonómicas y plazos fiscales

Algunas comunidades autónomas poseen derechos forales que amplían este círculo familiar. En Aragón, por ejemplo, los primos segundos y los hijos de primos hermanos pueden heredar antes que el Estado, ya que su normativa permite la sucesión hasta el sexto grado de parentesco. Esta reforma de 2019 en algunas regiones redujo el rango general, pero el Derecho Civil Foral mantiene particularidades que otorgan mayor prioridad a los parientes lejanos frente a la Hacienda Pública.

En Galicia, las Islas Baleares y la Comunidad Valenciana, las herencias sin herederos legales directos pueden no pasar al Estado central, sino a las administraciones de estas regiones. Es crucial recordar que tras el fallecimiento, los herederos tienen un plazo estricto de seis meses para liquidar el Impuesto de Sucesiones. Superar este límite implica la aplicación de recargos automáticos que incrementan la carga económica para las familias.

Cuándo hereda el Estado y destino de los bienes

El Estado solo interviene cuando no hay descendientes, ascendientes, cónyuge ni familiares colaterales hasta el cuarto grado con derecho a suceder. Los parientes de quinto y sexto grado, como los primos segundos, no pueden heredar por sucesión intestada en la mayoría del territorio, por lo que el Estado tiene preferencia sobre ellos. Esta barrera legal protege el patrimonio familiar de la mayoría de los ciudadanos.

Cuando los bienes ingresan finalmente en el Tesoro Público, el Código Civil establece una obligación de uso social. Dos tercios del importe resultante deben destinarse exclusivamente a fines de interés social, a menos que el Consejo de Ministros acuerde otro uso específico. Este destino parcial de los fondos refleja el criterio de que los bienes no desiertos deben beneficiar a la colectividad de manera directa.

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Perspectivas de expertos en sucesiones

David Jiménez, abogado especialista en herencias, advierte sobre los riesgos fiscales de no planificar. Sugiere que es preferible dejar un piso gratis a un hijo para evitar que tributen por un alquiler ficticio que no se está cobrando. Esta planificación previa es clave para optimizar la carga impositiva y evitar conflictos familiares durante la tramitación.

Por su parte, Juan Ignacio Díez, consultor experto en herencias, aclara un malentendido frecuente sobre la aceptación de bienes. Indica que si un hermano no contesta ni firma documentos, la ley entiende que acepta la herencia pura y simplemente. Esta presunción de aceptación puede tener consecuencias legales graves si hay deudas vinculadas, por lo que la gestión activa es recomendada por los profesionales del sector para proteger el patrimonio familiar.