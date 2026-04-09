Orden de Detención contra el Humorista Jair Domínguez por Incitación al Odio

La Audiencia de Barcelona ordena la detención del humorista Jair Domínguez para asegurar su comparecencia en el juicio por incitación al odio, tras una denuncia de Vox. El humorista criticó a Vox en un programa de radio, calificándolo de 'neonazi' y sugiriendo combatirlo con violencia. La detención se produce después de múltiples intentos fallidos de notificarle. El juicio se celebrará la próxima semana.

La Audiencia de Barcelona ha ordenado la detención del humorista Jair Domínguez . Esta medida se toma para asegurar su comparecencia en el juicio por incitación al odio programado para la próxima semana. La denuncia fue presentada por Vox , y se ha emitido la orden después de varios intentos fallidos de citarlo, tanto por teléfono como en el domicilio que proporcionó al juzgado.

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) informó el jueves que la Sección Tercera de la Audiencia dictó un auto que establece la búsqueda y detención del humorista. Vox solicita una pena de dos años de prisión para Domínguez. La acusación se basa en declaraciones que el humorista hizo en un programa de Catalunya Ràdio, donde tildó al partido de extrema derecha Vox de 'neonazi' y sugirió combatirlo 'con un puñetazo en la boca'. La finalidad principal de esta medida cautelar es garantizar la presencia de Domínguez en el juicio, que se celebrará el martes en la Audiencia de Barcelona. Es importante destacar que solo Vox mantiene la acusación contra el humorista, ya que la Fiscalía no considera que sus declaraciones, enmarcadas en un programa de humor, constituyan delito de odio.\En el auto judicial, la Audiencia señala que el paradero de Domínguez es 'ignorado' y justifica la detención tras los infructuosos intentos de citación. La oficina judicial y los Mossos d'Esquadra intentaron notificarle, tanto por teléfono como en el domicilio que facilitó durante la instrucción del caso. Además, se intentó contactar a través de su abogado, el exdiputado de Junts Jaume Alonso-Cuevillas, sin obtener respuesta. El auto de la Audiencia de Barcelona establece que estas circunstancias son 'causa suficiente para decretar la búsqueda y detención'. El propio Domínguez, a través de su cuenta de X, hizo pública la parte dispositiva del auto. En ella, se acuerda su localización y detención para ser conducido al juzgado de guardia y posteriormente citado al juicio del martes. Domínguez respondió a la orden con un comentario que indicaba su presencia en Banyoles. Este detalle resalta la controversia en torno a la dificultad de notificarle, a pesar de sus afirmaciones sobre su ubicación.\Según el escrito presentado por Vox, que también solicita una multa de 216.000 euros para Catalunya Ràdio, los comentarios de Domínguez contra Vox fueron realizados al día siguiente de las elecciones autonómicas del 14 de febrero de 2021. En esos comicios, Vox obtuvo representación en el Parlament por primera vez, logrando 11 diputados. Vox argumenta que, en un ambiente 'muy convulso' posterior a las elecciones catalanas, Domínguez, en su programa radiofónico matinal con una audiencia superior a los 400.000 oyentes, descalificó a Vox y a sus votantes. El escrito cita textualmente las declaraciones del humorista: 'El pueblo más poligonero del Alt Empordà (Girona) vota a Vox. El resultado de la Catalunya poligonera es neonazi, quién se lo podía imaginar'. A continuación, Domínguez añadió: 'Al fascismo, a los nazis, se les combate con un puñetazo en la boca'. La formación política considera que estas expresiones constituyen un 'discurso de odio', que busca intensificar el 'clima de violencia' contra Vox con unas palabras 'intolerables, hostiles y discriminatorias'. La controversia pone de manifiesto el debate sobre los límites de la libertad de expresión y la incitación al odio en el contexto mediático y político





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