Orbio AI capta 24 millones para expandir su plataforma de IA en gestión de empleados

La startup Orbio AI ha conseguido 24 millones de euros en financiación para acelerar el desarrollo de su ecosistema de agentes de IA que cubre todo el ciclo de vida laboral, desde la selección hasta la retención.

La startup Orbio AI ha logrado completar una ronda de financiación de 24 millones de euros, apenas un año después de su fundación en el verano de 2025.

La operación ha sido liderada por fondos de venture capital internacionales con amplia experiencia en el ecosistema tecnológico y en la expansión global de startups. El objetivo de la compañía es consolidar una plataforma de inteligencia artificial especializada en la gestión del ciclo de vida completo de los empleados, abarcando desde la selección de talento hasta el desarrollo profesional, la retención y la satisfacción laboral.

El capital se destinará a impulsar el desarrollo de un ecosistema de agentes autónomos de IA que ofrezcan soporte ininterrumpido, conectando a los empleados con oportunidades reales de inicio, permanencia y crecimiento dentro de las organizaciones. Entre los clientes de Orbio AI se encuentran grandes nombres de sectores como retail, hostelería, sanidad y selección de personal, incluyendo un conglomerado de alimentación que opera marcas como KFC, Taco Bell y Pizza Hut.

La plataforma analiza currículos, documentos y entrevistas a escala, optimizando procesos y reduciendo la rotación inicial en un 20% en los primeros seis meses de operación. Según la compañía, se ha alcanzado un 98% de satisfacción entre los candidatos y un 69% de tasa de finalización de entrevistas.

Con esta financiación, Orbio AI planea expandir su presencia mediante la creación de hubs operacionales en nuevos mercados y afianzarse como líder en la transformación digital de los recursos humanos mediante tecnologías como la IA agéntica, ofreciendo rapidez, precisión y análisis de datos. La visión de la empresa es convertirse en el socio estratégico de las compañías para que puedan gestionar su capital humano de forma más fluida, autónoma y eficiente





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